Unkari valmistautuu haastamaan EU:n oikeuteen rajavalvontakustannusten korvaamiseksi

Unkari aikoo hakea Euroopan unionilta korvausta rajapoliisikustannuksista ja on jopa valmis nostamaan asiasta kanteen, Unkarin kabinettiministeri Gergely Gulyás sanoi hallituksen viikoittaisessa tiedotustilaisuudessa.

”Vaadimme neuvottelujen aikana myös komissiolta korvausta rajapoliisikustannuksista. Oikeusministeriö tekee myös tässä yhteydessä valmistelutyötä. Haluamme saada nämä kustannukset komissiolta laillisin keinoin, joten olemme jopa valmiita haastamaan Euroopan komission oikeuteen”, Gulyás sanoi.

Hallitus on antanut Euroopan unionin asioista vastaavalle ministerille János Bókalle valtuudet neuvotella Euroopan komission kanssa tuomiosta, jossa Unkari tuomitaan maahanmuutosta.

@PM_ViktorOrban: ”We Hungarians, on the other hand, have not become an immigrant country, and whatever Brussels does — if it stands on its head — we will still not become an immigrant country.

Hungary belongs to the Hungarians, period.” pic.twitter.com/I1BZKAFm6K

— Remix News & Views (@RMXnews) September 13, 2024