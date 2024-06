Feministi ja islamin kriitikko Ayaan Hirsi Ali: Eurooppa alkaa näyttää siltä, mistä pakenin

Ayaan Hirsi Ali, 54, yhdysvaltalainen, tunnettu ja usein kiistelty kirjoittaja, feministi, elokuvantekijä ja islamin kriitikko syntyi Somaliassa, ja hän kasvoi kokien islamin harjoittaman naisten sorron, jota hän vastusti aikuisena. Hän on myös jo pitkään arvostellut länsimaiden tasapäisyyttä islamia kohtaan ja sen vaikutusta maihin, joissa uskonto on levinnyt. Nyt hän uskoo, että asiat ovat menneet liian pitkälle, ja Eurooppa alkaa hiljalleen muistuttaa sitä, mitä hän aikoinaan pakeni.

Ayaan Hirsi Ali puhui podcastissa Euroopan tilanteesta, jossa viime vuosikymmenten kehitys on merkinnyt sitä, että Länsi-Euroopan maat, joissa on ollut paljon maahanmuuttoa, alkavat nyt muistuttaa hänen kotimaataan kaikkine seurauksineen.

”Monet asuinalueet ovat samanlaisia kuin se, josta lähdin, ja tämä tapahtui vain kolmen vuosikymmenen aikana. Kun puhun muutoksesta, voitte siis huomata, että se ei kestä niin kauan.”

Ali huomautti myös, että jotkut varoittivat väestörakenteen kehityksestä ja siitä, että jos mitään ei tehdä ja jos kotouttamisesta luovutaan, siirtymä tapahtuu vuosina 2040-2050, jolloin muslimiyhteisö on pian niin suuri, että siitä tulee hallitseva ja se alkaa esittää yhä aggressiivisempia ja kauaskantoisempia vaatimuksia, kuten joissakin Euroopan kaupungeissa on jo tapahtunut.

Alin lausuntoa tukee kirjailija ja toimittaja Douglas Murray, joka on kirjoittanut kirjoja ja raportteja Euroopan muuttumisesta ja rappiosta.

”Se, mitä Ayaan sanoi, on täysin totta ja itse asiassa ilmeistä”, Murray sanoi Sky Newsille.

”Se on ilmeistä, koska jos väestö kasvaa, joka on suurelta osin sopeutumatonta tai jolla on näkemyksiä, joita muu maa pitää vastenmielisinä tai vastenmielisinä – jos tämä tietty väestöryhmä vain kasvaa ja kasvaa, sillä on tietysti yhä suurempi vaikutus.”

