Greta Thunberg huudahti: ”Murskatkaa sionismi!” – tuomittiin heti juutalaisjärjestön toimesta

Viime viikon keskiviikkona noin sata ihmistä uhmasi lumimyrskyä osoittaakseen mieltään Israelin suurlähetystön edustalla Tukholmassa. Mielenosoituksen takana olivat muun muassa Ruotsin Palestiinakomitea ja Vallankumoukselliset kommunistinuoret (RKU).

”Tämä taistelu voidaan voittaa vain sinnikkäällä taistelulla, kunnes sionistinen hanke kukistetaan ja siirretään historian roskakoriin!”, huusi yksi puhujista.

”Hanke perutaan. Ja se on meidän ansiotamme!”, puhuja jatkoi osoittaen sanansa Israelin suurlähetystölle ja viitaten Israeliin valtiona.

Mielenosoittajat huutelivat ”Murskatkaa sionismi!”, ”Israelin murhaajat!” ja ”Israelin suurlähetystö, terroristikeskus!”.

Greta Thunberg took part in a demonstration on 22 November outside the Israeli embassy in Stockholm, where around 100 protesters gathered to criticize Israel.

Many of the participants defended Hamas, saying that the terror group’s actions against civilians were purely… pic.twitter.com/2kYn4yqa2J

