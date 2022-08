Halaamalla varastellut mies otettu kiinni – korujen omistajia kateissa

Uudenmaankadulla tapahtuneesta varkaudesta tehtiin ilmoitus varhain lauantaiaamuna 30.7.2022. Asianomistaja kertoi epäillyn anastaneen häneltä kaulakorun halaamisen yhteydessä. Epäilty tavoitettiin hetkeä myöhemmin Mannerheimintien ja Kalevankadun kulmasta. Hänen hallustaan löydettiin kultaisia koruja sekä lompakko.

Epäillyt varkaudet ovat tapahtuneet Helsingin keskustassa 18.6.-30.7. välisenä aikana halaamalla. Poliisi on ottanut kiinni yhden henkilön, jonka lisäksi poliisi tavoittelee toista tapaukseen liittyvää henkilöä.

Kiinniotetun miehen hallusta takavarikoitiin useita koruja, joiden omistaja ei tällä hetkellä ole poliisin tiedossa. Mies kuljetettiin Pasilan poliisivankilaan ja hänen hallussaan olleet arvotavarat takavarikoitiin.

Poliisi epäilee, että vastaavalla tavalla toimineita tekijöitä on ollut useampia.

Helsingin poliisi on kiinnostunut henkilöistä, joilta on varastettu kaulakoru tai lompakko, tai jotka ovat nähneet taskuvarkauden edellä mainittuna ajankohtana ja paikoissa.

Tarkat tuntomerkit varastetusta omaisuudesta tai havainnot, sekä omat yhteystiedot pyydetään lähettämään osoitteeseen vihjeet.helsinki@poliisi.fi