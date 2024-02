Hanki 24 testaa Ilmavoimien taistelutapaa talviolosuhteissa

Ilmavoimat järjestää Hanki 24 -ilmaoperaatioharjoituksen 26.2.‒2.3.2024. Harjoitukseen osallistuu yhteensä noin 40 lentokonetta ja 3 800 sotilasta.

Hanki 24 on Ilmavoimien vuoden 2024 pääsotaharjoitus, jossa koulutetaan erityisesti Ilmasotakoulun ja Lapin lennoston reserviläisiä. Harjoituksessa on mukana yhteensä noin 3 800 sotilasta, joista 2 300 on reserviläisiä. Päätukikohdat ovat Jyväskylän Tikkakoski ja Rovaniemi, mutta harjoitukseen osallistuvat hävittäjät tukeutuvat Ilmavoimien liikkuvan taistelutavan mukaisesti myös muille lentopaikoille eri puolilla Suomea.

‒ Hanki 24 -harjoituksen tavoite on kehittää Ilmavoimien valmiutta ja suorituskykyä. Harjoittelemme tukikohtatoimintaa ja suuren konemäärän ilmaoperaatioiden toteuttamista hajautetusta ryhmityksestä. Yhtenä keskeisenä koulutuksellisena tavoitteena on harjoittaa reserviläisiä Ilmavoimien taistelutavan mukaisiin tehtäviin talviolosuhteissa, kertoo harjoituksen johtaja, Ilmavoimien esikuntapäällikkö, prikaatikenraali Timo Herranen.

Taistelua talviolosuhteissa – ilmassa ja tukikohdissa

Harjoitukseen osallistuu yhteensä noin 40 lentokonetta, joista 30 on F/A-18 Hornet -monitoimihävittäjiä. Hornetien lisäksi mukana on Hawk-suihkuharjoituskoneita sekä Ilmavoimien kuljetus- ja yhteyskonekalustoa. Kansainvälisiä lento-osastoja ei ole mukana, mutta harjoitukseen osallistuu Ison-Britannian kuninkaallisten ilmavoimien johtokeskushenkilöstöä, ja suomalaiset hävittäjät tukeutuvat myös Kallaxin tukikohtaan Ruotsissa. Yhteistoimintaa Nato-liittolaisten kanssa harjoitellaan laajemmin heti Hangen jälkeen alkavassa Nordic Response 24 -harjoituksessa.

Hanki 24 -harjoituksessa hyödynnetään monipuolisia ja realistisia maalitilanteita, ja joukot harjoittelevat taistelua sekä ilmassa että tukikohdissa. Ilmavoimien liikkuvan taistelutavan mukaisesti harjoitusjoukot ottavat molemmissa päätukikohdissa käyttöön myös lentokentän vieressä sijaitsevan varalaskupaikan. Liikenteeltä suljetaan Tikkakoskella valtatie 4 ja Rovaniemellä maantie 9523 (Norvatie). Ilmasotakoulu ja Lapin lennosto tiedottavat kiertotiejärjestelyistä.

Ilmapuolustustehtäviä harjoittelevan joukon lentokoneet käyttävät harjoituksen aikana päätukikohtien lisäksi myös Oulun, Pudasjärven, Vaasan ja Kokkola-Pietarsaaren lentokenttiä sekä Kallaxin tukikohtaa Ruotsin Luulajassa. Harjoitusvastustajaa simuloivat hävittäjät puolestaan operoivat Karjalan lennoston Rissalan tukikohdasta koko harjoituksen ajan.

Hanki 24 -harjoitukseen liittyy lentotoimintaa matalilla lentokorkeuksilla sekä yliäänilentoja, jotka lennetään mantereen päällä ollessa yli 10 kilometrin korkeudessa. Harjoituksessa käytetään myös lentokoneiden omasuojajärjestelmiin kuuluvia soihtu- ja silppuheitteitä. Soihdut voivat näkyä taivaalla hetkellisesti kirkkaina valoilmiöinä ja silppu voi aiheuttaa vääriä säätutkahavaintoja.

Harjoituksen operaatiotempo kiihtyy vaiheittain siten, että eniten lentotoimintaa on keskiviikosta 28.2. alkaen. Maanantaina ja tiistaina 26.‒27.2. lentotoiminta päättyy kello 17 mennessä. Keskiviikosta perjantaihin 28.2.‒1.3. lentotoimintaa on päivittäin kello 7‒21 välisenä aikana, ja lauantaina 2.3. lentotoiminta päättyy kello 14 mennessä.

