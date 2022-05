Israel tuomitsee Lavrovin Hitler-kommentit ja vaatii Venäjän suurlähettilään ankaraan puhutteluun

Israel tuomitsi maanantaina Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin vihjailusta, jonka mukaan natsijohtaja Adolf Hitlerillä olisi juutalaiset juuret, ja vaati Moskovalta anteeksipyyntöä.

Israelin ulkoministeri Yair Lapid sanoi, että Venäjän suurlähettiläs kutsutaan kuultavaksi ”ankaraan puhutteluun” Lavrovin sunnuntaina Italian television haastattelussa esittämien kommenttien vuoksi.

”Se on anteeksiantamaton, skandaalimainen lausunto, hirvittävä historiallinen virhe, ja odotamme anteeksipyyntöä”, Lapid julisti YNet-uutissivustolle.

Venäjän suurlähetystö ei kommentoinut asiaa heti.

Lavrovilta kysyttiin italialaisen Rete 4 -kanavan haastattelussa, miten Venäjä voi väittää, että se haluaa ”denatsifioida” Ukrainan, kun maan presidentti Volodymyr Zelenskiy on juutalainen.

”Kun he sanovat: ’Mitä denatsifikaatiota tämä on, jos me olemme juutalaisia’, niin mielestäni Hitler oli myös juutalaista syntyperää, joten se ei merkitse mitään”, Lavrov sanoi puhuessaan italialaisen tulkin välityksellä.

”Olemme jo pitkään kuulleet ”viisaiden juutalaisten” sanovan, että juutalaiset itse ovat niitä oikeita antisemitistejä”, hän lisäsi.

Israelin holokaustissa kuuden miljoonan juutalaisen muistomerkin, Yad Vashemin, puheenjohtaja Dani Dayan kutsui Lavrovin lausuntoja ”loukkaukseksi ja vakavaksi iskuksi todellisen natsismin uhreja kohtaan”.

Israelilaisella Kan-radioasemalla puhunut Dayan sanoi Lavrovin levittävän ”antisemitististä salaliittoteoriaa, jolla ei ole mitään todellisuuspohjaa”.

Lähde: Reuters