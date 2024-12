Joulumarkkinoiden terrori-isku: poliisia ja kaupunkia vastaan nostettu rikossyyte, koska ne eivät onnistuneet estämään murhia

Magdeburgin kaupunki ja sen poliisilaitos saattavat joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen siitä, että ne eivät estäneet viime viikolla tapahtunutta joulumarkkinoiden terrori-iskua, jossa kuoli viisi ihmistä.

Saksalaisen kaupungin poliisia ja paikallisia viranomaisia tutkitaan mahdollisista väärinkäytöksistä sen jälkeen, kun epäilty terroristi onnistui kiertämään julkista aluetta ympäröivät turvamuurit ja tappamaan ajoneuvollaan jalankulkijoita.

Viisi ihmistä, mukaan lukien yhdeksänvuotias poika ja neljä aikuista naista, sai viime viikolla surmansa, kun mies kaahasi BMW-merkkisellä henkilöautolla joulumarkkinoiden läpi Magdeburgissa, Saksi-Anhaltin osavaltiossa Itä-Saksassa. Epäilty 50-vuotias saudimies, joka on aiemmin esittänyt uhkailuja Saksaa vastaan, on poliisin huostassa. Miehen sanotaan olevan ”entinen muslimi”.

Joulumarkkinoiden turvallisuus on ollut Saksassa suuri puheenaihe jo vuosia vuoden 2016 Berliinin iskun jälkeen, jossa tunisialainen ”pakolainen” Anis Amri ajoi varastetulla kuorma-autolla suurella nopeudella väkijoukkoon kaupungin joulumarkkinoilla. Jo ennen tätä länsimaiset tiedustelupalvelut tiesivät, että Islamilainen valtio painosti agenttejaan Euroopassa kohdistamaan hyökkäyksensä erityisesti joulutapahtumiin ja -markkinoihin. Amerikkalaisia turisteja kehotettiin kuukausi ennen iskua välttämään tungosta joulunaikaan ISIS-uhan vuoksi.

Niin sanotuista ”monimuotoisuusesteistä” – suurista betoniporsaista, jotka ympäröivät julkisia tiloja pitääkseen ei-toivotut ajoneuvot poissa – on tullut tuttu näky Euroopan kaupungeissa. Koska Magdeburgin terroristi-hyökkääjä onnistui kuitenkin viime viikolla saamaan autonsa kaupungin torin suoja-alueelle teloitustehtäviin, on herännyt huoli siitä, että kaupungin suunnitelma oli riittämätön tai huonosti toteutettu.

Saksi-Anhaltin osavaltion hallitus on nyt ilmoittanut ZDF Heute -kanavan mukaan, että joulumarkkinoiden järjestämisestä vastaavaa Magdeburgin kaupunginhallituksen elintä ja paikallista poliisia vastaan on nostettu rikossyyte. Osavaltion sisäministeriö kertoi, että asiasta on tehty rikosilmoitus Magdeburgin syyttäjänvirastolle.

Markkinoiden turvallisuussuunnitelmaa ja sen toteuttamista tutkitaan nyt osana rikostutkintaa.

Pian hyökkäyksen jälkeen silminnäkijät ja tiedotusvälineet väittivät, että autojen pääsyä markkinoiden jalankulkualueelle ei ollut suljettu tehokkaasti, koska ambulansseja varten varattua hätäreittiä ei ollut suljettu pysäköidyllä poliisiautolla, kuten suunnitelmassa oli määrätty. Tämän on nyt vahvistanut Saksi-Anhaltin osavaltion sisäministeriö, kertoo Tagesschau. Sisäministeriö ilmoittaa, että näin on menetelty ja se tutkii nyt, miten tällainen virhe on voinut tapahtua.

Koska paikallinen poliisi on nyt itse joutunut tarkastelun kohteeksi, naapurikaupunki Halle an der Saalesta voidaan tuoda lisää poliiseja ottamaan tutkimukset haltuunsa.

Lähde: Breitbart

