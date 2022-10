Juutalaisyhteisöt ovat huolissaan sananvapaudesta, kun Twitter luovutetaan Muskille

Kun otetaan huomioon Twitterin merkitys maailmanlaajuisena sosiaalisen median alustana, jota maailman johtajat, mediatahot ja julkkikset käyttävät, Muskin yritysostoa seurataan erityisen tarkasti.

Juutalaisyhteisöt ovat huolissaan siitä, että verkossa toimivat ”ääriainekset” ovat saaneet rohkaisua Kanye Westin viimeaikaisista ”antisemitistisistä” puheista. Lisäksi Elon Musk on tällä viikolla ottanut sosiaalisen median hallintaansa ja lupautunut höllentämään Twitterin sisällön moderointikäytäntöjä. Tämän vuoksi hän on käynnistänyt uuden juutalaisiin kohdistuvan hashtag-kampanjan, uutisoi Jerusalem Post.

”Nyt kun Elon ottaa Twitterin haltuunsa, on aika vihdoin hyödyntää taitojamme”, kirjoitti nimetön käyttäjä ”vihan täyttämällä” 4chan-verkkofoorumilla. ”Twitterissä tulee olemaan maksimaalinen kaaos seuraavan 48 tunnin aikana, joten nyt on meidän aikamme takoa, kun rauta on kuumaa.”

4chan-verkkofoorumin käyttäjä kehotti muita käyttämään hashtagia #TheNoticing, kun he julkaisevat ”antisemitististä” sisältöä Twitterissä. Erityisesti viestejä, joissa korostetaan natsien innoittamaa ajatusta siitä, että juutalaiset hallitsevat maailmaa piilotettujen juonittelujen avulla.

Twitterissä viimeisten kahden päivän aikana tapahtuneen ”vihamielisen sisällön tulvan” nosti esiin näyttelijä Seth Rogen, joka on juutalainen. Hän twiittasi hashtag-kampanjasta 9,4 miljoonalle seuraajalleen perjantaina.

”Jos joku haluaa nähdä, kuinka paljon antisemitismi kukoistaa juuri nyt, katsokaa vain hashtag #TheNoticing”, Rogen kirjoitti.

Rogen poisti twiitin pian, ehkä siksi, että monet juutalaiset käyttäjät ovat väittäneet myös tällä viikolla, että ”antisemitistien” twiitteihin viittaaminen vahvistaa heidän ”vihamielistä viestintäänsä”.

Kun otetaan huomioon Twitterin merkitys maailmanlaajuisena sosiaalisen median alustana, jota maailman johtajat, mediatahot ja julkkikset käyttävät, Muskin haltuunottoa seurataan erittäin tarkasti. Monet juutalaisyhteisöt varautuvat erityisesti muutoksiin, jotka voivat johtaa ”rasististen ja antisemitististen” ajatusten leviämiseen verkossa.

Anti-Defamation League -järjestön (ADL) johtaja sanoi, että Muskin halukkuus toivottaa tässä kuussa antisemitististen viestien vuoksi hyllytetty räppäri Kanye West tervetulleeksi takaisin alustalle ”on huolestuttavaa”.

”Olemme huolissamme siitä, että herra Muskin tekemä Twitterin haltuunotto saattaa kiihdyttää sitä, mitä ADL on nähnyt toistuvasti: ”syrjäytyneiden yhteisöjen syrjäyttämistä sosiaalisesta mediasta”, toimitusjohtaja Jonathan Greenblatt sanoi perjantaina antamassaan lausunnossa.

Musk herätti kiistoja yritysostoa edeltävässä vaiheessa, kun hän vannoi lopettavansa sensuurikäytännöt, joita hän pitää alustan sensuurikäytäntöinä. Torstaina sijoittajille lähettämässään viestissä hän kuitenkin näytti pehmentävän kantaansa. Hän sanoi, että sananvapauden on oltava tasapainossa sääntöjen kanssa, joilla varmistetaan, että Twitter on ”lämmin ja vieraanvarainen kaikille”.

Musk sanoi, että hänen tavoitteenaan on ”yhteinen digitaalinen kaupunkitori, jossa monenlaisista näkemyksistä voidaan keskustella terveellä tavalla”. Hän lisäsi, että hän ei halua Twitteristä ”kaikille vapaata helvettiä”.

Ugh. This place is gonna become a hotbed of hate, especially antisemitism. https://t.co/iujnSXxzM4 — Ari Solomon (@VeganAri) October 28, 2022

Monet Twitter-käyttäjät, kuten myös juutalaiset, sanoivat suunnittelevansa jättävänsä alustan tai ainakin odottavansa siihen asti, kunnes se muuttuu heille vähemmän vieraanvaraiseksi tai epämiellyttäväksi.

”Ugh. Tästä paikasta tulee vihan, erityisesti antisemitismin, pesäpaikka”, kirjoitti käyttäjä Ari Solomon kera uutisartikkelilinkin Muskin haltuunotosta.

Lähde: Jerusalem Post