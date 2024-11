Käsikranaatti heitettiin supermarkettiin – räjähti naisen jalkoihin

Jengiväkivalta leviää edelleen ruotsalaisessa yhteiskunnassa, ja nykyään on suuri riski joutua joko ammutuksi tai pommi-iskun uhriksi, kun rikolliset tappelevat naapurustoissa, ravintoloissa ja ostoskeskuksissa ja kauppojen lähellä. Samaan aikaan on yhä yleisempää lukea niin sanotuista ohilaukauksista ja harhalaukauksista.

Ruotsissa Södertäljessä sijaitsevaan ruokakauppaan tänä kesänä tehdyn käsikranaatti-iskun yhteydessä kaksi naista joutui kokemaan läheltä piti-tilanteen. Kaupan valvontakamera kuvasi, kuinka käsikranaatti kimposi toisen naisen jaloista ja räjähti sitten kassalla.

Noin kello 20.00 tämän vuoden heinäkuun 22. päivänä käsikranaatti heitettiin ruokakauppaan Genetan kaupunginosassa läntisessä Södertäljessä. Poliisin mukaan iskun taustalla oli konflikti pahamaineisen Södertäljen verkoston kahden ryhmittymän välillä. Verkosto on tunnettu väkivaltarikoksien pitkästä listasta vuosien varrella.

Ruokakaupan omistavalla perheellä on myös useita muita yrityksiä Södertäljessä, ja poliisin mukaan kaksi päivää aiemmin heidän kotiaan tulitettiin 13 laukauksella.

Kun käsikranaatti heitettiin kauppaan, 55-vuotias nainen seisoi kassalla maksaakseen ja kassanhoitaja laski rahoja.

55-vuotias nainen, jolla ei ole mitään yhteyttä jengikonfliktin kanssa, sai kaupan sisälle heitetyn käsikranaatin pyörimään jalkoihinsa, minkä jälkeen vierähti tiskin alle.

Katso valvontakameran kuvamateriaali tästä:

Ruokakaupassa olleet naiset välttyivät täpärästi kuolemalta, kun käsikranaatti, joka poliisin mukaan on jugoslavialainen M52- tai M75-tyypin muunnos, kimposi kassan alle. 55-vuotias nainen, jonka jalkoihin käsikranaatti heitettiin, sai sirpalevammoja.

”Siitä kuului niin kova pamaus, etten kuullut enää mitään, menetin kuuloni”, nainen kertoi poliisikuulusteluissa.

Mies, joka heitti käsikranaatin kauppaan, on 17-vuotias Mel Joo Eskandari. 17-vuotiaalla ei ole aiempaa rikosrekisteriä.

Mel Joo Eskandari. Kuvan linkki: Ruotsin poliisin kuva / Samnytt.

Poliisi pääsi Eskandarin jäljille nopeasti sen jälkeen, kun hän oli jäänyt kiinni valvontakameran kuvista juoksemassa pois paikalta. Noin tunti ruokakauppaan kohdistuneen hyökkäyksen jälkeen poliisi pidätti hänet lähellä hänen silloista kotiosoitettaan Solnassa.

Poliisikuulusteluissa Eskandari tunnusti tekonsa ja heittäneensä käsikranaatin kauppaan.

”Minä olin se, joka sen heitti”, nuori maahanmuuttajajengirikollinen kertoi poliisille ja kiisti samalla, että kyseessä olisi ollut murhayritys.

Käsikranaatit soralaatikossa

Sekä Eskandarin että käsikranaatin kuljetus ruokakauppaan toteutettiin taksiyritysten avulla. Mel Joo Eskandari ajoi taksikyydillä asuinalueeltaan Solnasta Järfällaan asevarastolle. Asevarastosta, tai oikeastaan asuinalueella sijaitsevan autotallin takana olevasta soralaatikosta, hän haki kolme käsikranaattia.

Sen jälkeen taksi jatkoi matkaansa kohti Södertäljeä. Hyökkäyksen jälkeen hän myös matkusti taksilla takaisin kotiin Solnaan. Taksimatkat oli varattu 27-vuotiaan Emil Johansson-Rovan nimiin. Sama henkilö varasi taksimatkan myös Södertäljessä yrittäjäperheen kodin ampumavälikohtauksen läheisyyteen muutama päivä ennen kauppaan tehtyä käsikranaatti-iskua.

Emil Johansson-Rova. Kuvan linkki: Ruotsin poliisi / Samnytt.

Emil Johansson-Rova esiintyy rikosrekisterissä muun muassa törkeästä pahoinpitelystä, ahdistelusta, varkaudesta, kulkuneuvon käyttövarkaudesta, törkeästä huolimattomuudesta liikenteessä, törkeästä rattijuopumuksesta, törkeästä rahanpesurikoksesta ja huumausainerikoksesta.

”Veli, mä jappish mitä tahansa 150 tonnista 400 tonniin”

Poliisikuulusteluissa Mel Joo Eskandari on todennut saaneensa tilauksia asiakkailtaan, joilla on anonyymit peitenimet salatuissa chateissa. Näiden henkilöiden väitetään painostaneen häntä väkivallantekoihin uhkaamalla, että jos hän ei tee niin kuin he sanovat, siitä on seurauksia.

Samaan aikaan salatuista keskusteluista on käynyt ilmi, että Mel Joo Eskandari itse oli liikkeellepaneva voima toimeksiantojen vastaanottamisessa, koska hän tarvitsi rahaa. Lisäksi poliisitutkintaan sisällytetyt chatit osoittavat, mistä väkivaltarikosten tekijälle maksetaan.

”Jappish” (palkkamurha jengiympäristössä, toim. huom.) ampuja kuittaa itselleen 150 000 – 400 000 kruunua (13 000 – 35 000 euroa). Tuhopoltosta maksetaan ”50 tonnia” (4 300 euroa), oviin ampumisesta ”15-25 tonnia (1 300 – 2 100 euroa)” ja pommi-iskuista noin ”20 tonnia” (1 700 euroa).

Jengirikollisten chat-keskustelu. Kuvan linkki: Ruotsin poliisi / Samnytt.

Kolme syytettyä

Marraskuun alussa 17-vuotiasta Mel Joo Eskandaria syytettiin murhayrityksestä ja törkeästä vahingonteosta käsikranaatti-iskun jälkeen. Mel Eskandari myöntää syyllistyneensä törkeään vahingontekoon, mutta kiistää murhayrityksen.

27-vuotiasta Emil Johansson-Rovaa syytetään avunannosta murhayritykseen, törkeästä aserikoksesta ja lievästä huumausainerikoksesta. Johansson-Rova kiistää rikokset.

Myös 17-vuotiasta maahanmuuttajataustaista miestä syytetään avunannosta törkeään vahingontekoon ja törkeästä ampuma-aserikoksesta. 17-vuotias kiistää rikokset, eikä hänellä ole aiempaa rikostaustaa.

Kaikki syytetyt ovat Ruotsin kansalaisia, joten heitä ei voida karkottaa. Pääkäsittely on määrä pitää Södertäljen käräjäoikeudessa joulukuussa.

