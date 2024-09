Laiton maahanmuuttaja katseli pornoa puhelimestaan omassa oikeudenkäynnissään ranskalaisnaiseen kohdistuneesta seksuaalisesta väkivallasta

Vastaaja jäi kiinni pornon katselusta oman oikeudenkäyntinsä aikana.

Laiton pakistanilainen maahanmuuttaja jäi kiinni pornon katselusta omassa oikeudenkäynnissään Ranskassa, jossa hänet tuomittiin syytteeseen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Oikeudenkäynnin aikana hänen asianajajansa käytti myös oikeudellista taktiikkaa, jota käytetään yhä useammin tuomioiden lieventämiseksi, väittäen, että koditon maahanmuuttaja toimi ”patriarkaalisen kulttuurinsa” mukaisesti.

Pakistanilaismies joutui Créteilin oikeusistuimen tuomareiden eteen Choisy-puistossa tapahtuneesta naisen seksuaalisesta ahdistelusta ja tämän aviomiehen pahoinpitelystä. Hänellä ei ollut aiempaa rikosrekisteriä ennen tätä tapausta, mutta laittoman asemansa vuoksi häntä pidetään suurena pakoriskinä.

Oikeudessa ranskalainen rouva sanoi, että hän oli viettämässä aikaa perheensä kanssa Choisy Parkissa ja päätti sitten lähteä kotiin. Muutaman askeleen jälkeen hän tunsi, että häntä seurataan. Pakistanilaismies kosketteli hänen sukupuolielimiään ja tarttui hänen pakaroihinsa. Kun nainen kääntyi ja löi miestä olkapäähän, mies sanoi hänelle: ”Haluan sinut”. Nainen kutsui paikalle sitten aviomiehensä, joka oli edelleen puistossa perheen kanssa. Kun aviomies juoksi auttamaan vaimoaan, pakistanilainen maahanmuuttaja löi häntä.

”Hän jatkoi tuloaan kohti miestäni, joka työnsi hänet pois nyrkillä”, nainen kertoi.

Pariskunta soitti poliisille, joka saapui paikalle ja pidätti epäillyn, joka oli vahvasti päihtynyt.

Sairaalan oikeuslääketieteellisen yksikön lääkäri tutki hänet ja myönsi hänelle kuuden päivän sairausloman tapahtuman psykologisten seurausten vuoksi. Hän totesi, että naista oli pahoinpidelty seksuaalisesti muutama vuosi aiemmin ja että viimeisin seksuaalinen hyökkäys ”herätti kärsimyksen uudelleen henkiin”.

Pakistanilainen maahantunkeutuja katseli pornoa oikeudenkäynnin aikana

Oikeudessa pakistanilaismies väitti sanoneensa naiselle, että tämä ”pukeutui hyvin niukasti” ja että hän oli ”hyvin kaunis”, mutta kiisti aloittaneensa kohtaamisen tarttumalla naisen sukupuolielimiin. Oikeuden toimittajat sanoivat, että mies näytti ”etsivän muistiaan”. Sitten mies totesi: ”Ehkä minä koskin häntä. Olin humalassa”.

Hän myös syytti aviomiestä siitä, että hän löi ensin. Tässä vaiheessa oikeudenkäynti sai absurdin käänteen, kertoo ranskalainen Actu-Juridique-sanomalehti.

Tuomari kysyi pakistanilaiselta, mitä hän teki puhelimellaan, jolloin mies vastasi: ”Katsoin yhtä laulua Youtubesta”.

Tuomioistuimen virkamiehet tutkivat sitten hänen puhelimensa ja huomasivat, että hän oli videokeskustelusovelluksessa, jossa oli kuvia alastomista naisista. Tuomari otti miehen puhutteluun asiasta ja kysyi: ”Pornoako katselit siinä istuessasi?”

Mies kiisti katsoneensa pornoa. Kun pakistanilaisen puhelin oli takavarikoitu, oikeudenkäyntiä jatkettiin.

Tämän jälkeen puolustusasianajaja kysyi: ”Myönnättekö laittaneenne käden tämän naisen pakaroille?”. Pakistanilaismies vastasi: ”Kyllä”. Tämän jälkeen hän sanoi haluavansa pyytää naiselta ja tämän puolisolta anteeksi.

32-vuotias pakistanilaismies seisoi tuomareiden edessä ja syytti ”alkoholiriippuvuuttaan”. Hän kertoi olevansa myös kannabiksen vakiokäyttäjä.

Oikeudenkäynnin tuomio-osuuden aikana pakistanilaismiehen asianajaja selitti: ”Miesten valistamisessa on vielä paljon tehtävää, varsinkin kun he tulevat Pakistanista. Tämä on patriarkaalisen järjestelmän tuote, sellaisen kulttuurin tuote, jossa pakkoavioliittoja yhä harjoitetaan.” Asianajaja jatkoi Pakistanin ja Ranskan välisten kulttuurierojen selventämistä puolustaessaan tuomion lieventämistä. Hän puhui myös miehen ”seksuaalisesta hätätilasta” ja sanoi, että pakistanilaismies oli yhdynnässä ”viimeksi kuukausia sitten”.

Asianajaja sanoi, että hänen päämiehensä oppi läksynsä, joka on se, että ”ihmistä on lähestyttävä ensin, ennen kuin häntä kosketellaan”.

Pakistanilaismiehen auttamiseksi ”hallitsemaan paremmin seksuaalisia halujaan” ja hoitamaan alkoholiriippuvuuttaan asianajaja vaatii myös pakollista psykologista hoitoa.

Tuomari totesi maahantunkeutujan syylliseksi kolmeen rikokseen – seksuaaliseen hyökkäykseen, väkivaltaan ja kannabiksen käyttöön – ja tuomitsi hänet kahdeksan kuukauden vankeusrangaistukseen sekä 10 vuoden maahantulokieltoon Ranskan alueelle. Hänen on maksettava naiselle 2 000 euroa ja hänen aviomiehelleen 200 euroa.

Lähde: Actu-Juridique, Remix News

Lue lisää aiheesta: