Lakan siemenkuoressa huomattava antimikrobinen teho MRSA-bakteeria vastaan

Bakteerien lisääntyvä vastustuskyky antibiooteille on tulevaisuuden lääketieteen suurimpia haasteita. Tuoreessa tutkimushankkeessa selvisi, että lakan siemenen kuoresta eristetyissä yhdisteissä on huomattava antimikrobinen teho sairaalabakteerina tunnettua MRSA-kantaa vastaan.

Sairaalabakteerina tunnetun MRSA:n eli metisilliiniresistentti Staphylococcus aureus -bakteerin aiheuttamat vaikeahoitoiset haavainfektiot ovat lisääntyneet.

HUSin, VTT:n, Turun yliopiston sekä espanjalaisten Hospital Universitario Principe de Astúrias ja Fundación Jiménez Díaz -tutkimuslaitosten hankkeessa selvitettiin marjoista eristettyjen yhdisteiden tehoa haavainfektioita aiheuttavia mikrobeja vastaan. Tutkimuksessa selvisi, että lakan siemenen kuoresta eristetyissä yhdisteissä, ellagitanniineissa, on merkittävä antimikrobinen teho.

”Vastustuskykyinen bakteeri muuttuu herkäksi antibiooteille ja biofilmin muodostus vähenee, kun siihen lisätään marjasta eristettyjä yhdisteitä. Lakan ellagitanniinit hillitsivät tehokkaasti MRSA-bakteerien kasvua koeputkiolosuhteissa ja nopeuttivat näiden bakteerien aiheuttaman haavan paranemista hiirimallissa”, kertoo HUSin korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri, osastonylilääkäri Teemu Kinnari.

Marjoissa tehokkaita antimikrobisia yhdisteitä

Marjoja ja niiden sivuvirtoja eli marjateollisuuden ylijääneitä raaka-aineita on hyödynnetty pääasiallisesti vain elintarvike- ja kosmetiikkateollisuudessa. VTT:llä on pitkät perinteet arktisten marjojen tieteellisestä tutkimuksesta, ja VTT on jo aiemmin osoittanut niiden sisältävän tehokkaita antimikrobisia yhdisteitä.

Yhteistyöhankkeessa hyödynnettiin VTT:n kehittämiä ja patentoimia VTT InnoBerry Technologies™ -menetelmiä, joilla luonnonmarjoista rikastettiin ja eristettiin antimikrobisia ellagitanniiniyhdisteitä. Lähtömateriaalina käytettiin marjateollisuuden aiemmin hyödyntämättömiä lakan sivuvirtoja. Uuttomenetelmässä ei käytetty orgaanisia liuottimia, ja vesiliukoinen tuote soveltuu moniin käyttökohteisiin.

”Ympäristöystävällisellä menetelmällä saimme eristettyä ellagitanniineja, joiden antimikrobista tehokkuutta voitaisiin hyödyntää useissa käyttökohteissa. Mielenkiintoinen sovellus voisi olla esimerkiksi leikkausta edeltävä ihon käsittely MRSA-bakteeria vastaan, vaikeiden haavainfektiohoitojen lisäksi”, kertoo VTT:n mikrobiologian asiantuntija, johtava tutkija Hanna-Leena Alakomi.

Vastaavia yhdisteitä muissakin suomalaisissa kasvilajeissa

VTT:n siemenkuoresta eristetyt ellagitanniinit puhdistettiin Turun yliopiston kemian laitoksella. Puhdasaineiden avulla saatiin luotettavampi kuva nimenomaan tiettyjen ellagitanniinien aktiivisuudesta MRSA-bakteeria vastaan.

”On tärkeää tuntea erilaisten tuotteiden aktiivisuudesta vastaavat yhdisteet tarkasti. Näin tutkittua tietoa voidaan hyödyntää entistäkin tehokkaampien aineiden löytämiseksi kasvikunnasta. Esimerkiksi suomalaisista kasveista löytyy runsaasti lakan ellagitanniinien kaltaisia yhdisteitä, joilla voi olla vastaava tai jopa parempi aktiivisuus MRSA-bakteeria vastaan”, kertoo Turun yliopiston luonnonyhdistekemian professori Juha-Pekka Salminen.

Lähde MDPI