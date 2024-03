Länsimainen taloudellinen sensuuri laajenee maailmanlaajuiseksi

Länsimaisen rahoitusjärjestelmän aseistamista käytetään poliittisten toisinajattelijoiden rankaisemiseen – ja tämä käytäntö on leviämässä.

Uusi todiste siitä, että länsimaista rahoitusjärjestelmää käytetään aseena niiden rankaisemiseksi, jotka ilmaisevat eriäviä, mutta täysin laillisia näkemyksiä, on se, että Saksan vasemmistolainen koalitiohallitus yrittää viedä Saksan liittopäivien läpi uusia lakeja, jotka kohdistuvat niiden ihmisten pankkitileihin, jotka lahjoittavat rahaa ryhmille ja asioille, joita valtio ja sen virkamiehet pitävät ”äärioikeistolaisina”.

Saksan sisäministeri Nancy Faeser ilmoitti hiljattain joukosta toimenpiteitä, joita hän luonnehti ”oikeusvaltioperiaatteen välineiksi demokratiamme suojelemiseksi”, mutta joiden kriitikot pelkäävät tukahduttavan sananvapauden ja palvelevan samalla taka-ajatuksena oikeistolaisen oppositiopuolueen Vaihtoehto Saksalle (AfD) suosion hillitseminen tämän vuoden eurovaaleja ja ensi vuoden liittopäivävaaleja silmällä pitäen.

Yksi tällainen toimenpide on jäädyttää niiden pankkitilit, joiden on todettu lahjoittaneen rahaa ryhmille, jotka hallitus julistaa ”äärioikeistolaisiksi”. Faeser oli huolestuttavan epämääräinen sen suhteen, miten tämä poliittisesti motivoitu taloudellinen sensuuri toimii käytännössä, miten ”äärioikeisto” määritellään, saako Saksan vasemmistolainen kolmikantahallitus päättää tästä määritelmästä ja millaisia rangaistuksia kohdistetaan oikeistopuolueille tai -järjestöille rahaa lahjoittaville henkilöille. Saksan sisäinen tiedustelupalvelu, perustuslain suojeluvirasto (BfV), hoitaisi yksityiskohdat. Faeser sanoi:

”Kukaan, joka lahjoittaa äärioikeistolaiselle puolueelle, ei saisi jäädä huomaamatta. … Niiden, jotka pilkkaavat valtiota, on kohdattava vahva valtio.” Saksan sisäministeri Nancy Faeser

Ministeri kehotti myös Saksan liittopäiviä ”hyväksymään lain nopeasti”, jotta ”voidaan torjua vihaa internetissä … poistaa perustuslain viholliset julkisesta toiminnasta ja riisua äärioikeistolaiset aseista”. AfD:n kannatus on noussut yli 20 prosenttiin äänestäjistä, mikä tarkoittaa, että puolue on vahvin oppositio Saksan nykyiselle hallitukselle, joka on vasemmistososialidemokraattisen puolueen johtama koalitio.

Civey Opinion Research Centerin hiljattain liberaalia Der Spiegel-sanomalehteä varten tekemän kyselyn mukaan 47 prosenttia vastaajista koko maassa sanoi pitävänsä hyväksyttävänä, jos AfD osallistuisi tulevaisuudessa osavaltiotason hallituksiin, mikä kuvastaa kasvavaa eroa Saksan kansalaisten ja maan poliittisen eliitin mielipiteiden välillä.

Useissa Saksan osavaltioissa on jo luotu perusta tälle uudelle lähestymistavalle, sillä BfV on leimannut AfD:n ”lopulliseksi äärioikeistolaiseksi tapaukseksi”, mikä tarkoittaa, että puoluetta valvotaan äärimmäisen tarkasti. Esimerkiksi viime vuonna AfD:n toinen johtaja Tino Chrupalla paljasti, että Postbank, massiivisen rahoituslaitoksen Deutsche Bankin vähittäispankkiosasto, oli lopettanut hänen tilinsä, koska hän on AfD:n jäsen.

Chrupalla esitti väitteen ARD-verkon televisiohaastattelussa. Kysyttäessä, törmääkö hän usein stereotypioihin itäsaksalaisista, Chrupalla torjui ajatuksen ja väitti, ettei niillä ole nykyään niin suurta merkitystä. AfD:n johtaja jatkoi kuitenkin sanomalla, että maan itäosassa asuvat saksalaiset ovat nykyään tilanteessa, joka tuntuu pelottavan tutulta DDR:n ajoilta, erityisesti niiden poliittisten ja taloudellisten seurausten osalta, joita valtavirrasta poikkeava kanta aiheuttaa.

”Postbank peruutti tilini, koska olen AfD:n jäsen”, Chrupalla sanoi ja lisäsi, että tämä osoittaa, että AfD on ”syrjäytynyt ja marginalisoitunut” yhteiskunnasta, mutta myös sen, että ihmiset eivät saa enää ilmaista vapaasti mielipiteitään Saksassa. Eikä Chrupallan pankkitilin poistaminen ole yksittäistapaus: vuonna 2020 pankkijätti ING lopetti Thüringenin AfD:n johtajan Björn Höcken ja hänen vaimonsa tilit. Kaksi vuotta aiemmin AfD:n europarlamentaarikon Nicolaus Festin pankkitili Deutsche Bankissa suljettiin myös ilman ennakkoilmoitusta. Kummassakaan tapauksessa tilien sulkemiselle ei annettu mitään syytä. Tällainen poliittisesti motivoitu taloudellinen sensuuri on lisääntymässä kaikkialla maailmassa.

Rahoitustapahtumien digitalisoitumisella valtava määrä valtaa toimintojen katkaisemiseen ja sulkemiseen

Rahoitustapahtumien suhteellisen tuore digitalisoituminen on antanut valtavan määrän valtaa rahoituspalveluyrityksille, kuten maksupalveluntarjoajille, pankeille, verkkoalustoille ja Visa- ja Mastercardin kaltaisille luottoyhtiöille. Jonkin aikaa oli teoreettinen ajatus, että näitä valtuuksia voitaisiin käyttää täysin ryhmien, organisaatioiden ja ihmisten toiminnan katkaisemiseen ja sulkemiseen. Viime aikoina hallitukset ovat kuitenkin tukeutuneet näihin yrityksiin, jotta ne toimisivat valtion etuja hyödyttävällä tavalla.

Vuonna 2019 Venäjän hallitus jäädytti oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin pankkitilit (Reutersin mukaan). Kolme vuotta myöhemmin, helmikuussa 2022, Kanada jäädytti rokotemääräyksiä vastaan protestoivien Freedom Convoy -rekka-autonkuljettajien pankkitilit – ilman asianmukaista oikeudenkäyntiä, muutoksenhakuprosessia tai tuomioistuimen päätöstä.

Viime vuonna Britannian oikeistolaisen Brexit-puolueen entinen johtaja Nigel Farage paljasti, että hänen pitkäaikainen tilinsä Coutts-pankissa oli suljettu sen jälkeen, kun sisäinen riskikomitea oli todennut, että hänen näkemyksensä brexitistä, maahanmuutosta, LGBT-oikeuksista ja Nettonollasta (ilmastosopimus) ”eivät olleet linjassa” pankin ”arvojen” kanssa. Brexit-puolueen entiselle europarlamentaarikolle Henrik Overgaard Nielsenille ilmoitettiin myös viime vuonna, että hänen tilinsä MetroBankissa lopetettaisiin, ja Brexit-puolueen entinen europarlamentaarikko, paronitar Claire Fox paljasti hiljattain, että hänelle oli käynyt samoin, ja hän epäili poliittista motivaatiota.

Yhdysvalloissa edustaja Jim Jordanin edustajainhuoneen oikeuskomitean tutkiessa liittovaltion lainvalvontaviranomaisten ”tietojen saamista Yhdysvaltain kansalaisista ilman laillista prosessia” havaittiin hiljattain, että liittovaltion tutkijat pyysivät pankkeja etsimään ja suodattamaan asiakkaiden maksutapahtumia käyttämällä termejä kuten ”MAGA” ja ”Trump”, näennäisesti osana Yhdysvaltain Capitolissa 6. tammikuuta pidettyjen mielenosoitusten ja niihin kohdistuneen hyökkäyksen tutkintaa. Myös Dick’s Sporting Goodsin kaltaisissa kaupoissa ostoksia tehneiden tai raamattua ostaneiden henkilöiden maksutapahtumat on saatettu liputtaa. Komitean tutkimukseen perehtynyt lähde on sittemmin vahvistanut, että liittovaltion hallituksen saamia tietoja käytettiin muuhun kuin tammikuun 6. päivän tutkimukseen.

Intiassa sen jälkeen, kun Narendra Modin hallituksen johtavia vastustajia vastaan on määrätty lukuisia oikeudellisia seuraamuksia ja käynnistetty aktiivisia tutkimuksia, kriitikot ja ihmisoikeusryhmät ovat syyttäneet Intian hallitsevaa BJP-puoluetta siitä, että se on käyttänyt lainvalvontaviranomaisia jäädyttääkseen pääoppositiopuolue kongressin pankkitilit vain viikkoja ennen odotettua kansallisten vaalien julistamista.

Se on ainakin varmaa, että rahoitusjärjestelmän yhä kiihtyvä aseistaminen ei lopu tähän.

