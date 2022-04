Latvian ulkoministeri: Länsimaista kalustoa lähetettävä Ukrainaan – ratkaiseva ajankohta on koittanut

Kehittyneempien länsimaisten laitteiden lähettäminen Ukrainaan merkitsisi eskalaatiota, joka todennäköisesti herättäisi Venäjän raivon.

Riika rohkaisee länsiliittolaisia kouluttamaan Ukrainan joukkoja kehittyneillä länsimaisilla aseilla ja jopa lähettämään länsimaalaisia hävittäjiä, kun liittolaiset suunnittelevat, miten aseistaa Kiovaa pitkällä tähtäimellä, Latvian ulkoministeri sanoi torstaina.

Edgars Rinkēvičs vakuutti, että Ukrainan kumppanit ovat lämmenneet ajatukselle, joka olisi tuntunut mahdottomalta vielä kolme kuukautta sitten.

”Uskon, että on olemassa ratkaiseva ajankohta tehdä asioita, joita emme luultavasti voineet tehdä kuukausi tai kaksi kuukautta sitten”, ministeri sanoi Politicon haastattelussa.

Viime päivinä Saksan kaltaiset maat ovatkin muuttaneet aiempaa vastustustaan lähettää Ukrainalle merkittävää koulutusta vaativaa kalustoa. Berliini on ilmoittanut antavansa Ukrainalle nykyaikaisia saksalaisia panssarivaunuja. Suurin osa ukrainalaisista sotilaista on koulutettu Neuvostoliiton sotilaallisella kalustolla. Samaan aikaan maat, kuten Yhdysvallat, Ranska ja Kanada, toimittavat Ukrainalle myös raskaampia aseita sodan mahdollisesti pitkittyessä.

Rinkēvičsin mukaan nyt ymmärretään, että länsi on ”pitkäaikaisessa tilanteessa”.

Jos länsimaiden kehittyneemmänkin kaluston – erityisesti hävittäjien – toimitukset lisääntyisivät merkittävästi, se merkitsisi samalla länsimaiden sotilaallisen tuen lisääntymistä. Tämä on jo suututtanut Kremlin ja saanut presidentti Vladimir Putinin uhkaamaan vastatoimilla.

Rinkēvičs väitti, että tuen lisääminen Ukrainalle on välttämätöntä.

”Ukrainan armeijan varustaminen sekä aseistaminen uudelleen, ukrainalaisten sotilaiden kouluttaminen käyttämään länsimaista kalustoa: lentokoneita, panssarivaunuja, panssaroituja miehistönkuljetusvaunuja ja tykistöjärjestelmiä”, latvialainen ministeri sanoi. ”Tämä on strateginen tavoite, koska me kaikki ymmärrämme, että Ukraina tarvitsee vahvan armeijan myös tulevaisuudessa kaikissa mahdollisissa tilanteissa”, Rinkvičvić sanoi.

Latvia tukenut Ukrainaa raha-avustuksella

Pitkäaikaisen latvialaispoliitikon mukaan ajattelutavan muutos on seurausta sekä siviileihin kohdistuneista julmuuksista julkaistusta kuvamateriaalista. Samalla Kiovan kumppanit ”näkevät, että Ukraina kykenee puolustamaan itseään”.

“On ymmärretty, että emme voi oikeastaan luottaa diplomaattisiin ponnisteluihin”, ministeri sanoi. ”Saadaksemme aikaan todelliset neuvottelut, Ukrainan on onnistuttava”, hän lisäsi.

“Ukrainan tukijoiden on tehtävä enemmän”, hän sanoi. Ja vaikka hän myönsi, että Latvia ei voi lähettää lentokoneita tai panssarivaunuja, niin maa on jo antanut Ukrainalle yli 220 miljoonaa euroa apua.

Latvian ministerin kommentit tulivat päivä sen jälkeen, kun Britannian ulkoministeri Liz Truss oli kehottanut liittolaisia tehostamaan asevarustelua Ukrainassa muun muassa tarjoamalla lentokoneita.

”Ukrainan sota on meidän sotamme – se on kaikkien sota, koska Ukrainan voitto on strategisesti välttämätöntä meille kaikille”, Truss sanoi puheessaan. ”Raskaat aseet, panssarivaunut, lentokoneet – kaivaudumme syvälle varastoihimme ja lisäämme tuotantoa. Meidän on tehtävä kaikki tämä.”

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov on ilmoittanut, että nämä toimitukset ovat tehneet sodasta Naton ja Venäjän välisen välitystaistelun.

Länsimaiset virkamiehet torjuvat syytöksen.

”Ei ole mitään välityssotaa”, sanoi latvialainen Rinkēvičs. ”Yksittäiset jäsenvaltiot tietenkin toimittavat tarvittavaa kalustoa. Näemme, että yhä useammat löytävät keinoja, miten lähettää panssarivaunuja tai tykistöjärjestelmiä, ja mielestäni tämä on oikein.”

Lähde: Politico