Maahanmuuttajat valtaavat Saksan, 12 osavaltiota 16:sta aloittaa pakolaisten pysäyttämisen

Suurin osa Saksan osavaltioista sanoo, etteivät ne voi enää ottaa vastaan pakolaisia.

Vaikka Saksan vasemmistolainen liittohallitus puoltaa maahanmuuton lisäämistä, todellisuus Saksan osavaltioissa antaa aivan toisenlaisen kuvan. Saksaan on tällä hetkellä tulvinut valtava määrä pakolaisia Ukrainan sodan vuoksi, minkä lisäksi Afrikasta ja Lähi-idästä tulevien maahanmuuttajien määrä on kasvanut dramaattisesti. 12 Saksan 16 osavaltiosta estää pakolaisten lisämaahantulon vedoten siihen, että niillä ei ole enää kapasiteettia ottaa vastaan uusia tulijoita.

Ne Saksan osavaltiot, jotka ovat sulkeneet ovensa pakolaisilta, viittaavat kireisiin palveluihin, kuten päiväkoteihin ja kouluihin. Valtaville ihmisaalloille ei yksinkertaisesti ole riittävästi turvakoteja ja koteja. Baden-Württembergin kaltaisiin osavaltioihin on saapunut enemmän ihmisiä kuin vuosien 2015-2016 siirtolaiskriisin aikana.

”Suurten saapumismäärien vuoksi 12 osavaltiota on tällä hetkellä aktivoinut eston alkujakelujärjestelmässä”, sanoi liittovaltion sisäministeriön tiedottaja saksalaisen RND-mediaverkoston lehdille lauantaina.

”Osavaltioiden taakka johtuu Ukrainasta tapahtuvasta pakenemisesta ja yleisestä maahanmuutosta”, tiedottaja sanoi. ”Tällä hetkellä myös maahanmuuttajien määrä kasvaa Balkanin reitillä.”

”Neljä osavaltiota ottaa edelleen vastaan pakolaisia, mutta myös nämä osavaltiot pyytävät apua. Esimerkiksi Baijeri sanoo, että sen majoituskapasiteetti pakolaisille on 102,8 prosenttia, mikä tarkoittaa, että jokainen vapaa sänky on tällä hetkellä varattu”, kertoo RND.

Laiton maahanmuutto on kasvanut 47 prosenttia

Ukrainasta on arviolta 980 000 ihmistä paennut Saksaan. Vaikka liittovaltion hallitus ohjasi nämä pakolaiset osavaltioille, ne kääntyvät nyt hallituksen puoleen ja vaativat pakolaisvirtojen lopettamista. Tällä hetkellä Saksaan saapuu päivittäin keskimäärin 875 ukrainalaista pakolaista.

Kuten Remix News on aiemmin raportoinut, Saksan osavaltiot joutuvat myös kohtaamaan äärimmäisiä rasitteita Balkanin reittiä pitkin tulevien Euroopan ulkopuolisten maahanmuuttajien tulvan vuoksi. Julkisuuteen vuotanut raportti on paljastanut, että laiton maahanmuutto on kasvanut tänä vuonna 47 prosenttia.

Baijerin sisäministeri ja sisäministerikonferenssin puheenjohtaja Joachim Herrmann (CSU) vastustaa liittovaltion hallituksen linjaa maahanmuuttokysymyksessä.

”Baijerissa turvapaikanhakijoiden majoitusvaihtoehdot ovat yhä enemmän käytössä, mutta Baijeri on tällä hetkellä vielä vastaanottavainen”, hän sanoi RND:lle. ”Turvapaikoissa on kuitenkin edelleen paljon ukrainalaisia, jotka pakenivat Saksaan ensimmäisinä kuukausina sodan puhkeamisen jälkeen. Uusi liittohallitus ajoi massiivisesti vastaanotto-ohjelmia kapasiteettipulaan.”

Herrmann kritisoi nyt vasemmistohallituksen maahanmuuttoa edeltävää linjaa ja sanoo: ”Ei voi olla niin, että liittovaltion hallitus ottaa vastaan yhä enemmän ihmisiä, mutta jättää sitten osavaltiot yksin hoitamaan tehtävät.”

Baijerissa ei ole enää tilaa

Hallitseva Saksan hallitus on jo pitkään ajanut maahanmuuton vapauttamisohjelmia, kuten armahdusta 100 000 laittomalle maahanmuuttajalle, nopeampaa kansalaisuusprosessia ja kehotuksia lisätä maahanmuuttoa 500 000:lla vuodessa saksalaisten työnantajien vaatimusten tukemiseksi.

Tiedot kuitenkin osoittavat, että jo Saksassa olevat maahanmuuttajat ovat huonosti integroituneita, syyllistyvät suhteettoman paljon vakaviin rikoksiin, vaativat kymmeniä miljardeja valtion rahoitusta ja että heidän työttömyytensä on poikkeuksellisen korkea.

Juuri vuonna 2021 saksalaiset poliitikot eri puolilta maata vaativat ottamaan vastaan lisää pakolaisia Twitterin hashtagilla #WirHabenPlatz, joka tarkoittaa suomeksi ”Meillä on tilaa”, ja Remix News uutisoi tästä trendistä tuolloin. Vain vuotta myöhemmin osavaltiot kuitenkin sanovat nyt käytännössä, ettei niillä ole tilaa, mikä on radikaali täyskäännös.

Baijerin sisäministeri varoittaa nyt, että hänen osavaltiotaan uhkaa ”hukkuminen”.

”Uuden vastaanotto-ohjelman aloittaminen Afganistanista tuleville paikallisille työntekijöille tai lisäpakolaisten vastaanottaminen Italiasta ja muista EU:n ulkorajavaltioista korkean turvapaikkamäärän aikana hukuttaa kaikki, eikä siitä ole hyötyä kenellekään, eikä lopulta edes pakolaisille itselleen”, hän sanoi.

Vaikka Vaihtoehto Saksalle -puolueen (AfD) galluplukujen nousu johtuu puolueen vaatimuksista lopettaa pakotteet ja palauttaa energiasuhteet Venäjän kanssa, myös kasvavalla muuttopaineella voi olla merkitystä. Saksan nykyinen maahanmuuttokriisi ei voisi monella tapaa osua huonompaan aikaan.

Inflaatio nakertaa kotitalouksien tuloja, ja jopa 60 prosenttia saksalaisista joutuu selviytymään palkasta toiseen. Asiantuntijat varoittavat, että näköpiirissä voi olla yritysten ja yksityishenkilöiden konkurssien aalto. Jatkuvan kriisitilanteen vuoksi saksalaiset saattavat suhtautua maahanmuuttoon yhä kielteisemmin.

Lähde: Remix