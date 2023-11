Ministeriön hallitusneuvoksesta lahjusepäily laajan ihmiskaupparikostutkinnan yhteydessä

Poliisi epäilee viittä ihmistä thaimaalaisiin marjanpoimijoihin kohdistuneista ihmiskaupparikoksista. Tutkinnan alussa tuli ilmi seikkoja, joiden perusteella työ- ja elinkeinoministeriön hallitusneuvosta epäillään törkeästä lahjuksen ottamisesta, virkavelvollisuuden rikkomisesta sekä törkeästä lahjuksen antamisesta.

Poliisi on saanut valmiiksi laajan esitutkintakokonaisuuden, jossa epäillään, että Suomessa työskenteleviä thaimaalaisia marjanpoimijoita on joutunut ihmiskaupan uhriksi

Keskusrikospoliisi on tutkinut yhteistyössä Rajavartiolaitoksen, Helsingin poliisilaitoksen, Lapin poliisilaitoksen sekä Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen kanssa laajaa ihmiskaupparikoskokonaisuutta, jossa epäillään, että Suomessa työskenteleviä thaimaalaisia marjanpoimijoita on joutunut ihmiskaupan uhriksi vuosina 2020–2022. Esitutkinnassa selvitettiin kahteen suomalaiseen marjanhankinta-alan yritykseen ja yhteen thaimaalaiseen yritykseen liittyvien henkilöiden toimia rikoskokonaisuudessa. Tutkintanimikkeenä on ollut törkeä ihmiskauppa.

Julkisuudessa on aiemmin kerrottu, että toinen yrityksistä on Polarica Marjanhankinta Oy, jossa tutkinta kohdistui yhtiön pääomistajaan, entiseen toimitusjohtajaan Jukka Kristoon.

Kristo oli tutkintavankeudessa loppuvuonna 2022 kahden kuukauden ajan, ja hänen thaimaalainen liikekumppaninsa pidempään.

Thaimaalaisviranomaiset ovat nostaneet esille myös marjayritys Kiantaman, joka on hankkinut poimijoita saman thaimaalaisyrittäjän kautta kuin Polaricakin. Kaikki ovat kiistäneet rikokset.

Tällä hetkellä kukaan epäillyistä ei ole vangittuna.

Esitutkinnan kuluessa poliisi tavoitti noin 170 asianomistajaa, jotka ovat olleet poimimassa luonnonmarjoja Suomessa. Tutkintatoimet jatkuvat asianomistajien tavoittamiseksi ja kuulemiseksi Thaimaassa.

– Esitutkinta laajentui tutkinnan edetessä, ja lopulta tästä tuli huomattavan suuri kokonaisuus. Mahdollisia asianomistajia on yli 2000, ja he ovat pääosin Thaimaassa. Olemme onnistuneet viranomaisyhteistyössä erinomaisesti Thaimaan viranomaisten kanssa, kertoo tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Teemu Mäntyniemi Keskusrikospoliisista.

Ihmiskaupparikosrikoskokonaisuus on siirtynyt syyteharkintaan Pohjois-Suomen syyttäjäalueelle.

Lahjus- ja virkarikoskokonaisuus siirtyy lähiaikoina valtakunnansyyttäjän toimistoon syyteharkintaan

Rikoskokonaisuuden tutkinnan alkuvaiheessa tuli ilmi seikkoja, joiden perusteella poliisi epäili työ- ja elinkeinoministeriön hallitusneuvos Olli Sorainen lahjuksen ottamisesta.

– Keskusrikospoliisi on nyt saanut valmiiksi esitutkinnan törkeästä lahjuksen ottamisesta, virkavelvollisuuden rikkomisesta sekä törkeästä lahjuksen antamisesta. Asiassa on ollut kaksi rikoksesta epäiltyä. Esitutkinnassa on selvitetty, millaisia etuja virkamies on pyytänyt ja onko näillä eduilla voinut olla vaikusta viranomaistoimintaan mukaan lukien lainvalmistelu. Asia siirtyy lähiaikoina valtakunnansyyttäjän toimistoon syyteharkintaan, sanoo tutkinnanjohtaja, rikostarkastaja Maria Vuorivirta.

Sorainen osallistui vuonna 2021 voimaan tulleen marjalain valmisteluun. Lain tarkoitus oli estää marjanpoimijoiden huonoa kohtelua. Sorainen on aiemmin kertonut Helsingin Sanomille, että teki marjayrittäjän kanssa vastikkeellisen sopimuksen tämän omistaman viulun käytöstä. Hän kiisti syyllistyneensä rikoksiin.

Uusia epäilyjä ihmiskaupasta

Näiden syyteharkintaan siirtyneiden ja pian siirtyvien rikostutkintojen lisäksi marja-alalla on ilmennyt myös uusia ihmiskauppaepäilyjä.

Parhaillaan vangittuna on Arctic Group -yritysten toimitusjohtaja Janne Naapanki ihmiskaupasta epäiltynä. Ihmiskaupan epäillään tapahtuneen viime kesänä Hollolassa.

Syyte asiassa on nostettava viimeistään toukokuussa 2024.

Asiasta uutisoi aiemmin Yle.