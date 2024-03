Oikeuskäsittelyt alkavat – AfD perustuslakivaliokunnan tähtäimessä

Vaihtoehto Saksalle (AfD) -puolue vastaan perustuslakiviranomainen: Münsterin ylempi hallinto-oikeus päättää pian, onko puolue edelleen ”epäilty äärioikeistolainen tapaus”. Puolue kiistää kaikki syytökset ja puolustautuu.

Poliitikkojen, liittopresidentin, tiedotusvälineiden, kirkkojen ja eri järjestöjen AfD:tä vastaan nostattaman ennennäkemättömän vyörytyksen vuoksi Münsterin korkein hallinto-oikeus (OVG) käsittelee ja päättää ensi tiistaina ja keskiviikkona, voidaanko puolue edelleen luokitella ”epäillyksi äärioikeistolaiseksi tapaukseksi”. Kyse on tällöin vastaavista asiantuntijalausunnoista liittovaltion perustuslakiviranomaiselta (BfV), jonka puheenjohtajalla Thomas Haldenwangilla (CDU) ei ole arvostelijoidensa silmissä virastoltaan vaadittavaa poliittista puolueettomuutta. ”Perustuslain suojeluvirasto ei ole yksin vastuussa AfD:n mielipidemittausten laskusta”, Haldenwang myönsi avoimesti viime kesänä.

Liittovaltion AfD:n on siis valmistauduttava koviin neuvotteluihin tulevalla viikolla puheenjohtaja Gerald Buckin johdolla. Sillä juridisesti on paljon pelissä. Jos tuomioistuin päättää Haldenwangin eduksi, AfD saatetaan edelleen luokitella ”epäillyksi äärioikeistolaiseksi tapaukseksi”. Tämä tarkoittaa, että kotimaan salainen palvelu voi soluttaa puolueeseen ilmiantajia (V-Leute), kuunnella puhelimia ja lukea sähköposteja. Nämä jyrkät puuttumiset henkilökohtaisiin oikeuksiin ovat kuitenkin sallittuja vain, jos on ”viitteitä vakavista rikoksista, kuten maanpetoksesta, terroristijärjestön perustamisesta tai vihan lietsonnasta.”

Erityisesti tämä rikos voisi toimia ratkaisevana vipuvartena, jonka avulla perustuslakiviranomainen voisi vakoilla epäsuosiossa olevaa AfD:tä. Vastuullinen liittovaltion sisäministeri Nancy Faeser (SPD) esitti hiljattain uhkauksen, josta puuttuu ymmärrys moniarvoisesta demokratiasta: ”Niiden, jotka pilkkaavat valtiota, on pärjättävä vahvan valtion kanssa”. Kabinettikollega Lisa Paus (Vihreät), joka ei pidä ministeriönsä virallisesta, hieman hankalasta nimestä (perhe-, vanhus-, nais- ja nuorisoasiat) ja on siksi viime aikoina alkanut kutsua sitä ”yhteiskuntaministeriöksi”, muotoili asian vielä jyrkemmin.

AfD:tä voidaan jo vakoilla

”Haluamme ottaa huomioon, että internetissä tapahtuvaa vihaa esiintyy myös rikosoikeudellisen kynnyksen alapuolella. Monet demokratian viholliset tietävät tarkalleen, mikä kuuluu mielipiteenvapauden piiriin”, vihreä poliitikko Paus sanoi. Toisin sanoen mielipiteenvapauden, joka on kansalaisen puolustautumisoikeus valtiota vastaan, pitäisi olla olemassa vain poliittisen korrektiuden puitteissa.

AfD:n vakoilulle on muitakin oikeudellisia rajoituksia. Kansanedustajia ja heidän henkilökuntaansa ei saa värvätä; tämä on seurausta vasemmistopoliitikko Bodo Ramelowin tarkkailusta vuonna 2013. AfD haluaa luonnollisesti estää lopullisen luokittelun ”epäillyksi äärioikeistolaiseksi tapaukseksi”. Onnistuuko se siinä?

Puolue epäonnistui Kölnin hallinto-oikeudessa (VG) vuonna 2022. Tuomarit katsoivat, että perustuslain vastaisista pyrkimyksistä oli riittävät tosiasialliset viitteet. AfD:tä voidaan siis jo nyt vakoilla, vaikka tuomio ei ole vielä lainvoimainen. Näinhän on tapahtumassa. Brandenburgin sisäministeri Michael Stübgen (CDU) ylpeili hiljattain AfD:n ”kaksinumeroisella” ilmiantajien määrällä. Kannattaa kuitenkin olla varovainen. Jos pääkäsittelyssä käy ilmi, että ilmiantajilla on ”määräävä vaikutusvalta” puolueessa, Haldenwang voi pakata laukkunsa. Tästä syystä ensimmäinen NPD:n kieltoprosessi epäonnistui vuonna 2003.

”Uskon, että toimistojani ja kotiani kuunnellaan”

AfD:n liittovaltuuston varapuheenjohtaja Stephan Brandner on vakuuttunut siitä, että häntä kuunnellaan jatkuvasti. ”Uskon, että toimistojani ja kotiani kuunnellaan. Mutta salakuunnelkoot meitä vaikka päivin ja öin: me emme sano mitään, mikä on ristiriidassa perustuslakimme perusarvojen kanssa”, thüringiläinen liittopäivämies korosti Junge Freiheitille. Ärsyttävää on kuitenkin se, ”että poliittinen vastustaja saa aina tietoa poliittisesta toiminnastamme näiden vakoilutoimien kautta. Tämä antaa heille huomattavan kilpailuedun”, Brandner sanoi.

Jos Kölnin tuomiosta tehty valitus epäonnistuu Münsterissä, AfD:n on entistä vaikeampi saada uusia jäseniä virkamiesten keskuudessa. Mutta myös puolueen jäsenet joutuisivat pelkäämään työpaikkojensa puolesta. Haldenwang on toistuvasti uhannut tutkia yksittäisiä tapauksia nähdäkseen, ”voivatko nämä ihmiset pysyä virkamiesasemassa”. Ja perustuslakiviranomainen on jo laittanut seuraavan ohjuksen laukaisualustalle. Sen jälkeen, kun AfD on luokiteltu ”koetapaukseksi” (2019) ja nostettu ”epäillyksi äärioikeistolaiseksi tapaukseksi” (2022), liittovaltion perustuslakiviranomainen valmistautuu luokittelemaan AfD:n valtakunnallisesti ”vahvistetuksi äärioikeistolaiseksi liikkeeksi”, kuten Süddeutsche Zeitung äskettäin kirjoitti. Kölnissä sijaitseva liittovaltion virasto kieltäytyy kommentoimasta näitä raportteja, mutta ei myöskään kiistä niitä. Uudessa raportissa halutaan ensimmäistä kertaa valottaa myös AfD:n kantaa Venäjään.

Ensimmäinen edellytys olisi, että ylempi hallinto-oikeus vahvistaa tuomion ”epäiltynä äärioikeistolaisena tapauksena”. Sachsen-Anhaltin, Sachsenin (molemmat vuodesta 2023) ja Thüringenin (2021) osavaltioliitot ovat jo saaneet päivityksen. Myös Junge Alternative joutui helmikuun alussa kärsimään. Kuulemisessa keskitytään todennäköisesti siihen, ovatko kyseenalaiset lausunnot esimerkiksi maahanmuuttopolitiikasta arvioitavissa kakkosrivin yksittäisinä mielipiteinä vai voidaanko ne lukea Thüringenin osavaltion puheenjohtajan Björn Höcken kaltaisten johtohahmojen syyksi.

Asianajaja pitää syytöksiä perusteettomina

Liittovaltion perustuslakiviranomainen (BfV) analysoi ensimmäisessä raportissaan viisi vuotta sitten 470 AfD:n jäsenten esittämää mielipidettä ja luokitteli niistä 400 vähintään yhden vapauden ja kansanvallan perusjärjestyksen osatekijän vastaiseksi. AfD:n virallisesti salassa pitämässä tutkimuksessa BfV:n syytöksistä puolueen tilaama valtiosääntöoikeuden asiantuntija Dietrich Murswiek tuli siihen tulokseen, että ”alle 20 prosenttia liittovaltion perustuslain suojeluviraston merkityksellisiksi luokittelemista lausunnoista” oli tosiasiassa ”perustuslain suojelulainsäädännön kannalta merkityksellisiä”.

”Pidän yli 80 prosenttia liittovaltion perustuslain suojeluviraston arvioista väärinä”, Freiburgin yliopiston julkisoikeuden emeritusprofessori totesi tuolloin. Murswiekin mukaan suurin osa vapaademokraattisen perusjärjestyksen kanssa ristiriidassa olevista lausunnoista tuli Höckeltä, toisena AfD:n teettämässä raportissa oli Sachsen-Anhaltin osavaltion parlamentin jäsen Hans-Thomas Tillschneider.

Liittovaltuuston jäsen Brandner puolestaan luonnehti ”täysin absurdeiksi” viimeaikaisia raportteja, joiden mukaan AfD mobilisoi maahanmuuttajia riveihinsä vastatakseen syytöksiin nationalistisesta ajattelusta: ”Emme arvioi ihmisiä ihonvärin, alkuperän tai syntyperän perusteella vaan heidän taitojensa perusteella.”

Vastarinta on muodostumassa

Sisäministeri Faeser näyttää olevan tyytyväinen alaisensa Haldenwangin hillittömään innokkuuteen. Molemmat ovat aina parhaassa yhteisymmärryksessä ja hyvässä vireessä taistelussa AfD:tä vastaan. Esimerkiksi liittovaltion lehdistötilaisuudessa tuskastuneita kasvoja näkee vain silloin, kun kysytään, miksi kotimaan tiedustelupalvelun kategorisointi ei pelota potentiaalisia äänestäjiä, varsinkaan Itä-Saksassa. Päinvastoin.

On kasvava joukko äänestäjiä, jotka haluaisivat lopettaa AfD:stä käytävän keskustelun. ”On syntynyt eräänlainen kieltojen kakofonia, jota AfD käyttää hyväkseen lavastaakseen itsensä poliittiseksi uhriksi”, pelkää Brandenburgin osastonjohtaja Stübgen, joka on tällä hetkellä myös sisäministerikokouksen puheenjohtaja. Jos puolue häviää Münsterissä, se valittaa todennäköisesti ”supervalitusoikeuteen”, liittovaltion perustuslakituomioistuimeen.

Joka tapauksessa tuomio elvyttää keskustelun AfD:n mahdollisesta kieltämisestä. Ainoastaan liittopäivät, liittohallitus tai Bundesrat voivat hakea tällaista menettelyä liittovaltion perustuslakituomioistuimelta. Tällä välin yli 147 600 ihmistä on allekirjoittanut Junge Freiheit -vetoomuksen ”Ei AfD-kiellolle!”. Takaisin demokraattisiin periaatteisiin”, jonka voimassaolo päättyi viime viikolla.

Lähde: Junge Freiheit