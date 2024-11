Palkatut lapsisotilaat ovat ”uusi normaali” Ruotsissa

Maanantaina 14-vuotias pidätettiin epäiltynä viimeisimmästä ammuskelusta täpötäydessä Ikean ostoskeskuksessa, josta on tullut yhä yleisempi tapaus monikulttuurisessa Ruotsissa. ”On odotettavissa, että tästä tulee uusi normaali”, sanoo poliisi.

Ampuminen tapahtui Kungens Kurvassa Etelä-Tukholmassa keskellä päivää, kun ihmiset olivat liikkeellä. Laukaukset oli suunnattu ravintolan työntekijää kohti.

Lapset ja nuoret, jotka on värvätty netissä ja jotka matkustavat ympäri maata tekemään väkivallantekoja rahasta, ovat uusi normaali ilmiö. Tätä mieltä on Erik Lindblad, poliisin jengiväkivallan vastaisen Frigg-erityisoperaation operaatiopäällikkö.

”Se on todella vakavaa, ja siihen on puututtava”, hän sanoo TT:lle.

Lindbladin mukaan rikollisilla on edelleen valtava kysyntä löytää ihmisiä, jotka haluavat tehdä vakavia väkivaltarikoksia, kuten ampumisia ja pommi-iskuja.

Samaan aikaan poliisi on tullut paremmaksi havaitsemaan ja häiritsemään tällaisia suunnitelmia. Pelkästään tänä vuonna on estetty 150 potentiaalista vakavaa väkivaltarikosta, joista monet koskivat lapsia.

Tilanne pahenee koko ajan

Tilanteen vahvistaa rikoskomisario Johan Axelsson, alueellisen tutkintayksikön vakavan väkivaltarikollisuuden tutkintaosaston ryhmäpäällikkö ja tutkintapäällikkö:

”Järjestäytynyt rikollisuus on muuttunut niiden 20 vuoden aikana, jotka on ollut osa elämääni. Se ei ole muuttunut paremmaksi, vaan se on pikemminkin pahentunut joka päivä. Tämä on pakottanut Göteborgin poliisin tehostamaan toimintaansa”, hän sanoi Göteborgs-Postenille.

Ei ole epätavallista, että nuoret palkkamurhaajat toimivat sellaisten rikollisverkostojen käskystä, joiden johtajat toimivat ulkomailla.

Maahanmuuttajat yliedustettuina

Ruotsin rikoksentorjuntaneuvoston (Brå) kesällä esittämien lukujen mukaan maahanmuuttajat ovat suurimman osan nuorisoväkivallan takana.

Kuusi kymmenestä 15-17-vuotiaasta tekijästä, joita epäillään pahoinpitelystä vuosina 2018-2022, oli joko syntynyt ulkomailla tai heillä oli kaksi ulkomailla syntynyttä vanhempaa.

Samaan aikaan sama nuorisoryhmä muodosti vain 20 prosenttia väestöstä. Tämä tarkoittaa, että ulkomaalaistaustaiset ovat ”vahvasti yliedustettuina pahoinpitelystä epäiltyjen nuorten keskuudessa”.

Lähde: TT, Göteborgs-Posten, Samnytt

Lue lisää aiheesta: