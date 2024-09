Palomies pidätettiin 137 ihmisen kuolemaan johtaneesta metsäpalosta – halusi olla ”sankari”

Chilen poliisi on pidättänyt entisen palomiehen, jota epäillään osallisuudesta metsäpaloon, jossa kuoli 137 ihmistä tämän vuoden alussa. Epäilty työskenteli katastrofien torjuntavirastossa ja toimi vapaaehtoisena palomiehenä silloin, kun useat tulipalot levisivät Valparaíson alueella.

39-vuotiaan miehen epäillään olevan vastuussa ainakin yhdestä niistä neljästä tulipalosta, jotka syttyivät lähes samanaikaisesti Viña del Marin kaupungissa 2. helmikuuta. Poliisin mukaan mies on ilmoittanut sytyttäneensä tulipalot, koska ”hän halusi olla sankari, osallistua ja auttaa hätätilanteissa”.

Miehen suunnitelma oli myös toiminut, sillä paikallisten tiedotusvälineiden mukaan häntä ylistettiin sankariksi hänen toimittuaan nopeasti ja saatuaan onnistuneesti hallintaan aikaisemman tulipalon lähialueellaan.

BBC:n mukaan 39-vuotias on kolmas henkilö, joka on pidätetty tulipaloon liittyen. Syyttäjä epäilee, että kolmikko on laatinut suunnitelman yhdessä.

Palomies ja puistonvartija olivat sopineet, että he voisivat hyötyä taloudellisesti, jos he torjuisivat tulipaloja ylitöinä. Puistonvartija sytytti savukkeita, jotka hän sitten heitti ulos autostaan.

Palot levisivät nopeasti. Kaikkiaan 137 ihmistä kuoli, 16 000 kärsi taloudellisia tappioita ja yli 2 000 kotia tuhoutui.

Tulipalojen syynä ”ilmasto”

Ruotsin valtion televisio (SVT) kertoi helmikuussa tulipaloista ja väitti niiden johtuvan ”epätavallisen korkeista lämpötiloista”.

”Paloja lietsoo Etelä-Amerikan eteläosissa vallitseva helleaalto ja kuivuus, jotka johtuvat osittain El Niño -sääilmiöstä. Tutkijat varoittavat myös, että ilmastonmuutos lisää äärimmäisten sääilmiöiden riskiä.”

Muun muassa seuraavassa videossa levitetään disinformaatiota, siitä Chilenkin metsäpalojen syttymisen syynä on ”ilmastonmuutos ja sään ääri-ilmiöt”:

Lähde: BBC, SVT, Samnytt

