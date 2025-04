Perussuomalaisten rappio ja kansallismielisen liikkeen nousu

Kunta-ja aluevaaleissa 2025 kävi kuten moni osasi arvatakin, perussuomalaisten jatkuva vasemmiston mielistely ja oman äänestäjäkunnan petkuttaminen sekä pettäminen on johtanut laajamittaiseen kannatuksen romahtamiseen.

Monissa kunnissa perussuomalaiset menettivät yli puolet valtuustopaikoistaan, joissakin jopa kaikki paikat. Harvoin hallituspuolueet nostavatkaan kannatustaan, mutta perussuomalaisten kannatuksen sulaminen yltää jo suorastaan eeppisiin mittoihin, varsinkin kun sitä verrataan kokoomukseen, joka on kärsinyt varsin maltillista suosion menetystä.

Tämä tosin ei tule yllätyksenä jos on seurannut nykyistä perussuomalaisten toista hallituskautta, jossa heidän roolinsa on ollut toimia lähinnä kokoomuksen juoksupoikana sekä persepaperina, uskollisena heittäytyen jokaisen kokoomukselle tarkoitetun luodin eteen mm. rasisminvastaisilla ulostuloilla- ja koulutuksilla.

Tietenkin perussuomalaisten romahtaminen on ollut käynnissä jo pitkään, josta näimmekin esimakua vuoden 2024 eurovaaleissa, joissa puolue pärjäsi odotettua huonommin, vaikka maltillinen ja radikaalimpi oikeisto vei vaalit muualla Euroopassa.

Perussuomalaisten toiminta on viimeiset kymmenen vuotta perustunut lähinnä erittäin maltilliseen maahanmuuttokriittisyyteen ja “islamisaation” vastustamiseen. EU-vastaisuuden he ovat hiljaa jättäneet, sekä heidän maahanmuuttokriittisyytensä on muovautunut lähinnä islamista öyhöttämiseen ja “hyvien maahanmuuttajien” kuten thaimaalaisten naisten ja puoli ilmaisen intialaisen työvoiman ylistämiseen ja rekrytoimiseen.

Islamista öyhöttäminen ehkä puhutteli suomalaisia vielä kymmenen vuotta sitten, mutta nykyään se ei enää riitä, ja ongelman juurisyyksi tunnistetaan väestönvaihto eikä “islamisaatio”. Kun vähäkin johdonmukainen maahanmuuttovastaisuus on ainakin teoissa täysin hylätty, sekä EU-vastaisuus on myös hiljaa ja häpeällisesti kuopattu, ei perussuomalaisille jää jäljelle mitään populismin aihetta jolla kampanjoida tehokkaasti. Jäljelle jää vain yksittäisillä kohuilla ratsastaminen, kuten vaikka Afrikan tähti-kohu.

Tämä aatteellisen pohjan hataruus, melkeinpä täysi puuttuminen, on myös johtanut nykyiseen varsin värikkääseen (sanan jokaisessa merkityksessä) jäsenistöön. Vaaleja edelsi kohu toisensa jälkeen milloin mihinkin rikokseen syyllistyneestä perussuomalaisten ehdokkaasta ja kuumia otteita esimerkiksi lapsipornon hyväksymisestä. Silti perussuomalaiset eivät saaneet täysiä listoja vaaleihin, vaikka pohjamutia selvästi kaavittiin.

Moni rotumuukalainen, osa täysin kielitaidottomia, on löytänyt paikkansa perussuomalaisissa, puolueen epätoivoisesti pyrkiessä todistamaan kuinka kyseessä ei ole rasistinen puolue.

Ääniä vei perussuomalaisilta eniten SDP ja Keskusta, molemmat varmasti vedoten perinteisiin rooleihinsa Suomen puoluekentällä. Sen ihmeellisempää ei vaadittu, kun äänestäjälle perussuomalaiset nykyään edustavat lähinnä talouskurimusta höystettynä jatkuvalla nöyristelyllä vasemmistolle sekä anteeksi pyytämisellä milloin mistäkin.

Kannatuksessa ja valituissa edustajissa perussuomalaiset jäivät jopa vasemmistoliiton ja vihreiden taakse, lyöden täpärästi vain kristillisdemokraatit ja RKP:n. Kuntavaaleissa perussuomalaiset menettivät maanlaajuisesti yli puolet paikoistaan, kun taas aluevaaleissa puolue menetti n. neljännesosan paikoistaan. Kokoomus peräti sai lisää paikkoja kuntavaaleissa, sekä menetti vain kourallisen aluevaaleissa, selvästi kokoomuksen strategia käyttää perussuomalaisia yleisenä sylkykuppina oli toimiva strategia.

Perussuomalaisten puoluejohdolla selvästi ei ole minkäänlaista visiota puolueen päämäärästä ja tulevaisuudesta, puolueen toiminta perustuu sen itsensä olemassaolon oikeuttamiseen, eikä mihinkään suurempaan suunnitelmaan Suomen tulevaisuudesta.

Perussuomalaisista onkin muovautunut täysin perinteinen ammattipolitiikkopuolue, jolle tärkeysjärjestyksessä ensimmäisenä on varmistaa puolueen jäsenten jatkuva rahoitus ja valta, harjoitettu politiikka on täysin toissijainen seikka jonka ainoa tarkoitus on edistää itse puoluetta. Kun perussuomalaiset ei tarjoa mitään uutta saati vaihtoehtoa vanhemmille puolueille, ei sen olemassaololle ole mitään perustetta.

Miten avoimesta suomalaisuudesta ja “hyötymaahanmuutosta” vouhkaaminen on maahanmuuttovastaista? Mitä perinteisiä arvoja edustavat lapsipornoa puolustavat libertaarit ja monirotuiset homoparisuhteet? Mitä terveitä elämäntapoja edustaa kaljaa kittaavat läskit?Perussuomalaisten ainoa tarjonta on terapeuttinen öyhötys nykymaailmaan kyllästyneille suomalaisille, ja se ei riitä kun kyse on oikeasti jokapäiväiseen elämään vaikuttavista asioista, äänestäjän apaattisuus ja äänestämättä jättäminen on siis täysin ennalta arvattavaa, ja näkyy perussuomalaisten kannatuksessa.

Onneksi pian Suomen politiikan kentälle palaa oikea kansallismielinen vaihtoehto, kun saamme kannattajakorttikeräyksemme maaliin. Ole sinäkin osa loppukiriä, täytä kannattajakorttimme: kannattajakortti.sinimustaliike.fi

Valtteri Pehkonen, Sinimusta Liike