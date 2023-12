Petri Nordmanin puhe Suomi Herää -tapahtumassa

Pitkäaikainen kansallismielinen aktiivi Tampereelta, 36-vuotias Petri Nordman piti väkevän puheen itsenäisyyspäivänä Suomi Herää -tapahtumassa. ”Aito kansallismielisyys edustaa aitoa poliittista riippumattomuutta ja itsenäisen kansan kompromissitonta selviytymistaistelua rodulliset arvot hylänneitä suurvaltoja vastaan.” Kansalainen julkaisee Nordmanin puheen.

Kansallisradikaalit aktivistit!

Tervetuloa itsenäisyyspäivän Suomi Herää! ‑tilaisuuteen. On kunnia marssia ja puhua tässä seurassa. Suomi Herää! ‑marssi kerää vuosittain riveihinsä todelliset suomenmieliset kansalaiset. On tärkeä korostaa eroamme näennäiskansallismieliseen valeoppositioon, kuten länsimieliseen Perussuomalaisiin ja toisaalta idän imperialisteille kumartaviin pienpuolueisiin. Mikäli kansallismieliseksi itseään kutsuva liike joutuu hakemaan oikeutusta olemassaololleen valkoisten kansanmurhaa edistävältä Euroopan unionilta tai aškenasijuutalaisten oligarkkien ympäröimältä Putinilta, ei kyseessä ole todellinen kansallismielinen. Kansallismielisyys edustaa aitoa poliittista riippumattomuutta ja itsenäisen kansan kompromissitonta selviytymistaistelua rodulliset arvot hylänneitä suurvaltoja vastaan.

Rodulliset arvot ja rodulliset konfliktit ovat olleet tänä syksynä erityisen ajankohtaisia itärajan maahantunkeutujakriisin ja Dublinin kaduilta kantautuvien uutisten vuoksi. Vaikka poliittinen eliitti ja valehteleva valtamedia väittävätkin sinnikkäästi, ettei rotu ole enää ajankohtainen kysymys, pienetkin murtumapisteet länsimaisten yhteiskuntien laiskanpulskeassa arjessa paljastavat nopeasti, että heimoajattelu on kirjattu syvälle perimäämme.

Aina, kun yhteiskunnalliset levottomuudet leimahtavat, kun kansalaisten turvallisuudentunne rapistuu tai kun työpaikat katoavat, ryhmittyy väestö etnisten ja rodullisten jakolinjojen mukaisesti valmiina taistelemaan häikäilemättömästi resursseista. Tämä on paitsi luonnollista myös poliittisesti meidän kannaltamme erittäin hyödyllistä. Kansallisradikaali liike voi johtaa Suomen uuteen itsenäisyyteen ruokkimalla rodullisia jännitteitä ja johtamalla kansan näin kapinaan petturipoliitikkoja, Brysselin eliittiä ja kansallisvaltioita manipuloivia sionistisia pankkeja vastaan.

Viime viikkoina kansalaisten turvallisuudentunne on rapistunut Suomessa merkittävästi, kun kuvat itärajalle kuljetetuista somali‑, afgaani- ja irakilaismassoista ovat täyttäneet viestimet. Vaikka valtamedia on jo kymmenien vuosien ajan kutsunut afrikkalaisia ja arabeja ”kultamuniksi”, jotka luovat vaurautta ja hyvinvointia Suomelle, ovat nämä niin sanotut kultamunat yhtäkkiä muuttuneetkin Putinin hybridiaseiksi, joiden tehtävä on median ja päättäjien mukaan ajaa yhteiskuntamme kaaokseen. Tämä on malliesimerkki siitä, kuinka helposti valheelliselta monikulttuuriselta propagandalta putoaa pohja, kun toiseen vaakakuppiin on asetettu yhteiskuntarauha. Rodullisten konfliktien todellisuus paljastuu helposti pintaa hiukan raaputtamalla.

Me kansallisradikaalit olemme seuranneet myös suurella mielenkiinnolla tapahtumia Irlannissa, koska kaikki lännen poliittiset trendit rantautuvat lopulta myös Suomeen. Dublinissa rotumuukalainen puukotti tänä syksynä kylmäverisesti useita pikkulapsia, mikä johti eurooppalaisittain erittäin harvinaisiin valkoisiin rotumellakoihin. Palavasieluiset irlantilaiset hyökkäsivät suoran toiminnan periaatteita noudattaen vastaanottokeskuksia ja väestönvaihtoa edistävää poliittista poliisia vastaan. Irlantilaiset tekivät selväksi, etteivät he aio alistua afrikkalais- ja arabimiehittäjien orjiksi omassa kotimaassaan. Poliitikkojen reaktiot ovat olleet erittäin kuvaavia. Maan rotumuukalaispääministeri on tuominnut jyrkästi valkoisten protestit ja hallitus on ilmoittanut aikovansa kiristää tuntuvasti niin sanottuja vihapuhelakeja maahanmuuttokritiikin hankaloittamiseksi. Lisäksi paikallinen rotumuukalaistaustainen kaupunginvaltuutettu on vaatinut, että valkoisia mielenosoittajia ammuttaisiin päähän rangaistukseksi siitä, että he vastustivat valkoisten lasten puukotuksia.

Kun mustat riehuivat Yhdysvalloissa lukemattomia ihmishenkiä vaatineissa Black Lives Matter ‑mielenosoituksissa, vallanpitäjät, media ja jopa Helsingin poliisi ilmaisivat vankkumattoman tukensa mellakoinnille. Kun valkoiset eurooppalaiset sen sijaan osoittavat mieltään maahanmuuttajaväkivaltaa vastaan, heidät leimataan roskaväeksi, ajatusrikollisiksi ja terroristeiksi, jotka tulisi teloittaa julkisesti. Eurooppalaisen eliitin kaksinaismoralistinen suhtautuminen valkoisten ja mustien protesteihin on loistava esimerkki siitä, että rotujännitteet eivät ole kadonneet eivätkä ne ole katoamassa tulevaisuudessakaan. Yhteiskunnallisten jännitteiden kärjistyessä pienin yhteinen nimittäjä – rotu – nousee kaikkien muiden poliittisten kategorioiden yläpuolelle.

Rotu on motiivi, joka saa globalistisen kaupunginvaltuutetun vaatimaan isänmaallisten mielenosoittajien murhaamista. Rotu on ajuri, jolla Venäjä kykenee syöksemään Suomen hetkessä sisäpoliittiseen kriisiin. Rotu on tekijä, jonka perusteella katujengien riivaamassa Helsingissä nuoriso on jaettu saalistajiin ja uhreihin.

Ja rotu on motiivi, jonka vuoksi me olemme kerääntyneet tänään Helsinkiin ilmoittamaan, että myös Suomessa on kasvava joukko valkoisia radikaaleja, jotka eivät aio seurata väestönvaihtopolitiikan toteuttamista passiivisesti vierestä!

Tahdonkin Suomen itsenäisyyspäivän kunniaksi esittää tervehdykseni kaikille valkoisille, jotka taistelevat tai ovat valmistautumassa taistelemaan kaduilla oman verenperimänsä puolesta. Tervehdin erityisesti nuorta sukupolvea sekä median ja Suojelupoliisin viime päivinä mustamaalaamaa Active Clubia, joka on levittäytynyt nopeasti useisiin Suomen kaupunkeihin organisoiden säännöllisiä kamppailu-urheiluharjoituksia. Kannustan jokaista kansallismielistä ottamaan harjoituksiin osaa ja tukemaan omaa paikallista aktivistiryhmää!

Tervehdin myös toistaiseksi järjestäytymättömiä suurten kaupunkien suomalaisia nuoria, jotka eivät alistu maahanmuuttajien väkivaltaisten jengien uhreiksi vaan lyövät takaisin. Tervehdin kaikkia Dublinin protesteihin osallistuneita valkoisia, jotka eivät kuuntele korruptoituneen poliisin käskyjä vaan ovat valmiita menettämään henkilökohtaisen vapautensa, jotta heidän isänmaansa voisi taas jokin päivä olla vapaa!

Vastakkainasettelun aika ei ole loppu – se on itse asiassa vasta alkamassa! Valtio vastaan valtio. Heimo vastaan heimo. Rotu vastaan rotu. Aina kun Suomea vastaan on hyökätty, suomalaiset ovat hyökänneet monin verroin kovempaa takaisin. Näin isovanhempammekin lunastivat itsenäisyytemme verellään. Nyt on meidän vuoromme osoittaa, ettei suomalainen taistelutahto ole vieläkään sammunut.

Toverit, vastatkaa seuraaviin kysymyksiin!

Oletteko valmiita johdattamaan Suomen kohti uutta itsenäisyyttä?

Oletteko valmiita kokemaan kipua ja menetystä kansamme vapauden puolesta?

Oletteko valmiita taistelemaan vihollista vastaan keinoja kaihtamatta?

Siinä tapauksessa Suomella on vielä toivoa! Eläköön valkoinen Suomen kansa! Eläköön vapaustaistelu!

Petri Nordman