Pohjoisafrikkalainen puukotti 25 kertaa uhrin raa’asti kuoliaaksi keskellä Pariisin katua – katso video

Ranskassa, Saint-Seine-Denis’n monikulttuurisessa kaupunginosassa Pariisissa tapahtui julma murha keskellä katua, ja kaikki tallentui videolle.

Videolla, joka taltioi murhan maanantaina hieman ennen iltakahdeksaa, näkyy, kuinka 37-vuotias epäilty Soufiane Ourraoui, selvästi pohjoisafrikkalaista alkuperää oleva mies, puukottaa 37-vuotiaan uhrin kuoliaaksi.

Videolla näkyy, kuinka Ourraoui puukottaa elotonta ruumista kerta toisensa jälkeen. Sitten hän nousee ylös ja kävelee rennosti pois.

Ourraoui pidätettiin muutaman sadan metrin päässä Allée de Chartres -kadulla, ja poliisit saivat talteen veitsen ja macheten, joita heidän mukaansa käytettiin murhassa, kertoo ranskalainen uutistoimisto Actu17.

Tällä hetkellä ei tiedetä, miksi Ourraoui tappoi miehen tai mikä johti murhaan.

Shocking video: This shows the moment Soufiane Ourraoui stabs the lifeless body of his victim 25 times in Paris' Livry-Gargan.

After Ourraoui is done murdering the victim, he gets up and calmly walks away.

Ourraoui, clearly of North African origin, already committed murder 10… pic.twitter.com/hsidf653PQ

