Marokkolainen pidätettiin 11-vuotiaan tytön puukotuksesta keskellä kirkasta päivää

29-vuotias Alankomaiden ja Marokon kaksoiskansalainen pidätettiin lauantaina sen jälkeen, kun hän oli puukottanut 11-vuotiaan koulutytön kuoliaaksi keskellä kirkasta päivää Alankomaissa.

Hyökkäys tapahtui noin kello 15.00 Anemoonstraatilla Nieuwegeinissa, pienessä hollantilaisessa kaupungissa Utrechtin maakunnassa.

Uhri, eritrealaisen perheen tytär, oli tullut isänsä kyydissä leikkitreffeille. Kun leikkitreffit kuitenkin kariutuivat, tyttö jäi yksin ulos, tietämättään vaaraan.

Viranomaiset vahvistivat, ettei lapsen ja hyökkääjän välillä ole tiedossa yhteyttä, eikä motiivia ole selvitetty.

Eräs 11-vuotias poika näki hyökkäyksen ja juoksi läheiseen kotiin hakemaan apua, minkä seurauksena pelastuspalvelut lähetettiin nopeasti paikalle ja puukottajaa alettiin jahdata.

De Telegraaf kertoi, että epäilty yritti paeta talojen takapihojen kautta, mutta hänet saatiin nopeasti kiinni paikallisten todistajien avulla. Erään asukkaan tallentamalla kuvamateriaalilla näkyy, kuinka epäilty otetaan kiinni – mustatukkainen mies, jolla on yllään raidallinen mustavalkoinen paita ja tummat housut.

