Hän puukotti pienet tytöt kuoliaaksi

Britannian poliisi on nyt julkaissut kuvan Axel Rudakubanasta, jota epäillään tyttöjen kolmoismurhasta Southportissa viime kesänä. Murhan jälkeen Britanniassa puhkesi maanlaajuisia rotumellakoita.

Axel Rudakubana, 18, on tunnustanut syyllisyytensä kolmen nuoren tytön murhiin ja kymmenen muun murhayritykseen yhdessä Britannian modernin historian raaimmista väkivallanteoista.

Nyt hänen oikeudenkäyntinsä on alkanut Liverpoolin kruununoikeudessa, kertoo Sky News.

Viime vuoden heinäkuun 29. päivänä sattunut veitsihyökkäys tapahtui Taylor Swift -teemaisella tanssitunnilla. Kuusi-vuotias Bebe King, seitsemänvuotias Elsie Dot Stancombe ja yhdeksänvuotias Alice da Silva Aguiar menettivät henkensä.

Syyttäjä Ursula Doyle kuvaili Rudakubanaa, joka oli iskujen aikaan 17-vuotias, ”nuoreksi mieheksi, jolla oli ilkeä ja jatkuva viehätys kuolemaan ja väkivaltaan”.

Murhien lisäksi Rudakubana on syyttäjän lausunnon mukaan myöntänyt myrkkyrisiinin ja al-Qaidan manifestin hallussapidon, mikä vahvistaa entisestään kuvaa ”suunnitelmallisesta hyökkäyksestä”.

Tuomari on ilmoittanut, että elinkautinen vankeusrangaistus on väistämätön rangaistus Rudakubanalle, joka on piilottanut kasvonsa ja kieltäytynyt puhumasta oikeudenkäynneissä.

Viime kesän iskun jälkeen puhkesi väkivaltaisia mellakoita useilla paikkakunnilla Englannissa ja Pohjois-Irlannissa. Mellakoiden väitetään saaneen alkunsa vääristä huhuista, joiden mukaan Cardiffissa asuville ruandalaisvanhemmille syntynyt ja Southportiin vuonna 2013 muuttanut Rudakubana olisi muslimiturvapaikanhakija.

Julmista teoista huolimatta rikoksentekijällä ei oikeuden mukaan ole ollut selkeitä merkkejä mielisairaudesta.

Rudakubanan odotetaan saavan tuomion torstaina.

