Poliisi pyytää havaintoja Espoossa 10.7. tapahtuneesta väkivallanteosta

Länsi-Uudenmaan poliisi tutkii Espoon Leppävaarassa, Harakantie-Nikkarinkujan risteyksen lähettyvillä tapahtunutta väkivaltarikosta. Teko tapahtui lauantain ja sunnuntain välisenä yönä 10.7. noin kello 00.30.

​​​​​​​Kaksi miestä joutui vakavan väkivallan kohteeksi ja he saivat vakavia vammoja. Molemmat asianomistajat ovat 35-40-vuotiaita ja noin 170-180 cm pitkiä. Toinen asianomistaja on lähes kalju ja hän oli tapahtumahetkellä pukeutunut mustaan t-paitaan, jossa on valkoista tekstiä, sekä mustiin shortseihin ja mustiin kenkiin. Hänellä oli mukanaan musta olkalaukku. Toisella asianomistajalla on lyhyet, ruskeat hiukset ja hän oli pukeutunut siniseen pikeepaitaan, tummiin shortseihin ja tummiin kenkiin.

Asianomistajat liikkuivat illan aikana Leppävaarassa, Läkkitorin alueella.

Poliisi tutkii asiaa kahtena tapon yrityksenä.

Havaintoja tapahtuneesta tai tietoja epäillystä voi välittää sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.lansi-uusimaa@poliisi.fi tai puhelinnumeroon 0295 413 031 (vastaaja).

Poliisi