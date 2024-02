Poliisi tutkii törkeää varkautta – tekoon käytetystä autosta pyydetään havaintoja

Itä-Uudenmaan poliisi tutkii 4.2. sunnuntai-iltana Vantaalla tapahtunutta törkeää varkautta.

– Linjatiellä sijaitsevan yrityksen tiloihin murtauduttiin iltakahdeksan aikoihin. Varkaiden matkaan lähti arviolta noin 150 000 euron arvosta työkoneita ja työkaluja, kertoo rikosylikonstaapeli Janne Levälampi.

Teko on tallentunut alueella sijaitsevien valvontakameroiden kuviin. Epäillyt olivat liikkeellä valkoisella VW Crafter merkkisellä pakettiautolla. Auton takaovi on ruosteessa ja sen takapuskurin jatkeessa on rautapalkista tehty puskuri, johon on kiinnitetty vetokoukku. Autossa oli tekohetkellä kiinnitettynä siihen kuulumattomat rekisterikilvet FME-177. Kyseiset kilvet on ilmoitettu aiemmin anastetuiksi.

– Poliisi pyytää havaintoja kyseisen pakettiauton liikkeistä ja sen tämänhetkisestä sijainnista. Kaikki tiedot ovat arvokkaita ja ne pyydetään ilmoittamaan poliisin sähköpostiosoitteeseen ryr.ita-uusimaa@poliisi.fi tai soittamalla tai laittamalla WhatsApp -viestiä numeroon 050 3999026, kehottaa Levälampi.