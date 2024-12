Puola: Konservatiivit myönsivät yli 366 000 viisumia Aasian ja Afrikan maista tuleville maahanmuuttajille – Tuskin hallitus teki rikosilmoituksen, nyt syytteet pöydällä

Entiseen konservatiiviseen Laki ja oikeus -hallitukseen (PIS) kohdistuneessa erittäin vahingollisessa raportissa nykyinen Tuskin hallitus paljasti, että PiS myönsi 366 000 viisumia Aasian ja Afrikan maiden kansalaisille. Viisumiskandaalia pidetään yhtenä tekijänä, joka maksoi PiS:lle vallan kansallisissa vaaleissa, ja Tuskin hallitus on nyt tehnyt rikosilmoituksen syytteeseenpanoa varten.

Puolan viisumiskandaalia käsittelevän tutkintakomitean puheenjohtaja, Kansalaiskoalition Marek Sowa, esitteli Sejmissä raportin elimen toiminnasta, ja Do Rzeczyn mukaan syytöksiä esitettiin PiS:ää vastaan.

”PiS-hallituksen toimet vaikuttivat osaltaan siihen, että Puolan viisumilla varustettuja maahanmuuttajia tuli hallitsemattomasti maahan. Ulkoministeriössä oli korruptiolle altis järjestelmä, joka mahdollisti viisumien saamisen sovellettavien menettelyjen ohi. PiS-poliitikot olivat tietoisia tästä menettelystä, sen laajuudesta ja maahanmuuton suunnista, mutta he eivät kuitenkaan ryhtyneet toimiin tilanteen estämiseksi”, Sowa kertoi Sejmin jäsenille.

A former Polish deputy foreign minister has been arrested on charges of speeding up visa applications in return for illicit payments, the Central Anti-Corruption Bureau (CBA) reported on Wednesday.https://t.co/TSXV24bSzX

— Remix News & Views (@RMXnews) January 18, 2024