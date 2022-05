Puolustusvoimain lippujuhlan päivän paraati vaikuttaa Helsingin keskustan liikenteeseen 3. – 4.6.

Puolustusvoimain lippujuhlan päivän valtakunnallinen paraati 4. kesäkuuta 2022 aiheuttaa muutoksia liikenteeseen, pysäköintiin ja julkiseen liikenteeseen Helsingissä. Ruuhkien välttämiseksi yleisön toivotaan liikkuvan paraatitapahtumien aikana keskustassa jalan tai julkisilla kulkuvälineillä, kerrotaan Puolustusvoimien julkaisemassa tiedotteessa.

Paraatin järjestelyt aloitetaan Helsingin keskustassa perjantaina 3. kesäkuuta. Pääosa paraatijoukoista, ajoneuvoista ja kalustosta saapuu Helsinkiin Senaatintorille ja Kansalaistorille perjantain 3.6. iltapäivän ja illan aikana. Joukot poistuvat Helsingistä lauantaina 4.6 tapahtuman jälkeen.

Suurimmat muutokset liikenteessä ja pysäköinnissä näkyvät Senaatintorilla ja sen ympäristössä: Mariankadulla, Kirkkokadulla ja Mannerheimintiellä sekä Mäntymäen kentällä ja Kansalaistorilla.

Yleisön ja marssijoukkojen turvallisuuden ja tapahtumajärjestelyjen vuoksi tapahtuma-alueilla suljetaan katuja ajoneuvoliikenteeltä, ja lisäksi Kruununhaan alueella on voimassa pysäköintikieltoja. Liikennerajoitukset puretaan mahdollisimman pian tapahtuman päätyttyä.

Pysäköinti- ja liikennerajoitukset Helsingissä 3.-4.6.

Pysäköintiä sekä liikennettä rajoitetaan Kruununhaan alueella 3.6. kello 6.00 – 4.6. kello 15.00 välisenä aikana. Rajoitukset kohdistuvat erityisesti Mariankatuun, Unioninkatuun, Snellmaninkatuun sekä Kirkkokatuun. Alueelle asetetaan pysäköinnin rajoittamista osoittavat merkit.

Pysäköintiä rajoitetaan lisäksi 3.6. kello 6.00 – 4.6. kello 21.00 Mäntymäen kentän pysäköintialueella.

Kirkkokatu, Unioninkatu, Snellmaninkatu ja Aleksanterinkatu suljetaan ajoneuvoliikenteeltä 4.6. kello 10.30-15.

Mannerheimintie ja Helsinginkatu suljetaan liikenteeltä ohimarssireitin väliseltä matkalta 4.6. kello 12.00–15.00 väliseksi ajaksi, ja ajoyhteys Simonkadun ja Kaivokadun väliltä Mannerheimintien yli suljetaan kello 12.

Katselmuksen ja ohimarssin liikennejärjestelyt 4.6.

Puolustusvoimien paraatikatselmukseen ja ohimarssiin osallistuvat ajoneuvot siirretään Senaatintorille 3.6. iltapäivän ja illan aikana reittiä Mannerheimintie–Eteläesplanadi–Pohjoisesplanadi–(Unioninkatu)–Pohjoisranta–Aleksanterinkatu–Senaatintori.

Helsingin poliisi ja sotilaspoliisit rajoittavat sekä ohjaavat liikennettä Senaatintorilla 4.6. kello 10.30 alkaen. Yleisön on mahdollista tulla seuraamaan paraatikatselmusta Pohjois-Esplanadin ja Aleksanterinkadun suunnasta. Jalankulkijoita pyydetään käyttämään jalkakäytäviä.

Katselmuksen jälkeen jalan marssivat joukot siirtyvät Senaatintorilta Unioninkatua Aleksanterinkadulle ja edelleen Mannerheimintielle ohimarssin lähtöpaikalle Simonkadun ja Kaivokadun risteykseen. Katselmuksessa mukana olevat ajoneuvot siirtyvät katselmuksen jälkeen jalan marssivien joukkojen perässä Aleksanterinkadulle.

Ohimarssi alkaa kello 13.30 Mannerheimintiellä Simonkadun-Kaivokadun tasalta ja etenee Musiikkitalon suuntaan. Ohimarssin vastaanottopaikka on Musiikkitalon edustalla.

Ohimarssi vaikuttaa Mannerheimintiellä suojateiden käytettävyyteen välillä Aleksanterinkatu – Töölönlahdenkatu. Jalankulkijoiden turvallisuuden takaamiseksi, ohimarssin aikana suljettujen tieosuuksien ylittäminen sekä niillä liikkuminen on kielletty. Kiertoteinä voi käyttää Mannerheimintien alittavia yhteyksiä esim. rautatieaseman ja Forumin välillä.

Sotilaspoliisi ja poliisi ohjaavat liikennettä alueella keskeisissä risteyksissä.

Ohimarssi päättyy Mäntymäenkentälle, josta moottoroidut paraatijoukot aloittavat paluumarssit kotivaruskuntiin.

Mäntymäentie on suljettu kaluston lastauksen aikana iltapäivällä.

Kansalaistorilla järjestettävä kalustonäyttely puretaan 4.6. kello 19 jälkeen. Kalustonäyttelyn päätyttyä loputkin paraatijoukot siirtyvät kotivaruskuntiin.

Tapahtumaan on vapaa pääsy, ja toivotamme yleisön tervetulleeksi seuraamaan päivän tapahtumia. Pyydämme myös huomioimaan mahdolliset terveysviranomaisten yleisötapahtumia koskevat koronaohjeet ja -suositukset ja muistutamme, että paraatialue on lentokieltoaluetta, ja dronejen lennättäminen on ehdottomasti kielletty tapahtuman turvallisuuden vuoksi.

Lisätietoja paraatipäivän ohjelmasta löytyy: puolustusvoimat.fi/lippujuhlanpaiva.

