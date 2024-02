Ruotsi: Göteborgissa Lisebergin vesiliukumäki räjähti

Göteborgissa sijaitsevan Lisebergin Oceana-vesimaailman vesiliukumäki syttyi tuleen ja räjähti maanantaina. Kaksitoista ihmistä sai lieviä vammoja.

Göteborgin keskustassa lähetettiin noin kello 11 aamupäivällä yleinen hätäviesti Oceana-vesipuistossa syttyneestä suuresta tulipalosta.

”Voimakkaan savunmuodostuksen vuoksi pelastuslaitoksen päällikkö kehottaa kaikkia alueella olevia menemään sisätiloihin ja sulkemaan ovet, ikkunat ja ilmanvaihdon”, viestissä sanotaan.

Palamaan syttyneen vesiliukumäen osat räjähtivät sen jälkeen, minkä useat silminnäkijät tallensivat filmille.

”Meidän piti jättää kaikki ja juosta toiselle puolelle”, eräs räjähdyksen silminnäkijä kertoi SVT:lle.

Poliisi on ilmoittanut, että Oceana-vesipuisto on eristetty sekä autoilijoilta että jalankulkijoilta. Paikan vieressä olevat rakennukset on evakuoitu. Poliisi pyytää yleisöä olemaan menemättä aktiivisesti paikalle sekä savunmuodostuksen vuoksi ja jotta pelastustyöt voidaan suorittaa tehokkaasti.

Poliisi on ilmoittanut, että tulipalon vuoksi on käynnistetty erityinen vaaratilanne. Tapahtumaa käsitellään tällä hetkellä työtapaturmana, mutta tämä luokitus voi muuttua.

Poliisin mukaan tulipalon seurauksena sairaalahoitoon joutuneiden henkilöiden kokonaismäärä on tällä hetkellä 12. Sahlgrenskan yliopistollisen sairaalan mukaan kaikilla on lieviä vammoja.

Storbrand utbryter vid Lisebergs planerade badhus, Oceana. Lågor och tjock, svart rök stiger mot himlen vid ena ingången till det nya anläggningen.

Så tråkigt för Liseberg som investerat mycket i detta projekt.

Lähde: Fria Tider