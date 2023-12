Ruotsi: Poliisi listasi ongelma-alueet

Aiemmalle listalle on lisätty neljä uutta aluetta, ja lisäksi kuutta aluetta ei kyetty määrittelemään. Ruotsin poliisin mukaan maassa on 59 ongelmallista aluetta, joilla Ruotsin valtion vaikutusvalta on rajallinen, ja valtaa pitävät maahanmuuttajien rikollisjengit.

Ongelmallisten alueitten listalta on myös poistunut kuusi aluetta.

Alueet on jaettu kolmeen luokkaan. Alueitten luokittelu perustuu paikallispoliiseilta saatuihin tietoihin.

Hauras alue

Matala sosioekonominen status, ja rikollisilla vaikutusvaltaa alueella. Haurailla alueilla tehdään avoimesti väkivaltarikoksia ja käydään huumekauppaa. Asukkaat avoimen tyytymättömiä ruotsalaiseen yhteiskuntaan.

Riskialue

Täyttää hauraan alueen määritelmän, ja tilanne uhkaa muuttua entistä pahemmaksi.

Erityisen hauras alue

Rinnakkaisyhteiskunta, jossa Ruotsin viranomaisten toimintakyky on rajallinen. Asukkaat haluttomia osallistumaan oikeusprosesseihin, esimerkiksi todistajina. Järjestelmällistä väkivaltaa ja uhkailuja oikeusprosesseihin osallistuvia kohtaan.

Poliisin lista ongelma-alueista

Hauraat alueet:

Gamlegården, Kristianstad

Grantorp/Visättra, Huddinge

Råslätt, Södra Vätterbygden

Skiftinge, Eskilstuna

Vårby, Huddinge

Årby, Eskilstuna (uusi)

Andersberg, Halmstad

Brandbergen, Haninge-Nynäshamn

Bredäng, Skärholmen

Bäckby, Västerås

Finnsta, Upplands-Bro

Fisksätra, Nacka

Fröslunda, Eskilstuna

Gårdsten, Göteborg

Hagsätra/Rågsved, Farsta

Hisings backa, Göteborg

Hässelby/Vällingby, Vällingby

Karlslund, Landskrona (aiemmin riskialue)

Navestad, Norrköping

Saltskog, Södertälje (uusi)

Sångvägen, Järfälla

Hagalund, Solna (uusi)

Hageby, Norrköping (uusi)

Jordbro, Haninge-Nynäshamn

Skogås, Huddinge

Storvreten, Botkyrka

Vårberg, Skärholmen

Riskialueet:

Biskopsgården, Storgöteborg (aiemmin erityisen hauras alue)

Dalhem/Drottninghög/Fredriksdal, Helsingborg

Gottsunda, Uppsala-Knivsta (aiemmin erityisen hauras alue)

Kronogården/Lextorp/Sylte, Östra Fyrbodal

Oxhagen/Varberga, Örebro

Södra Sofielund, Malmö (aiemmin erityisen hauras alue)

Söder, Helsingborg

Tjärna Ängar, Borlänge

Araby, Växjö

Fornhöden, Södertälje

Holma/Kroksbäck/Bellevuegården, Malmö

Rissne/Hallonbergen, Sundbyberg

Valsta, Sigtuna

Tynnered/Grevgården/Opaltorget, Göteborg

Tureberg, Sollentuna

Erityisen hauraat alueet:

Rinkeby/Tensta, Järva

Hjällbo, Göteborg

Husby, Järva

Alby, Botkyrka

Bergsjön, Göteborg

Hallunda/Norsborg, Botkyrka

Hammarkullen, Göteborg

Hovsjö, Södertälje (aiempi riskialue)

Lövgärdet, Göteborg

Norrby, Borås

Nydala/Hermodsdal/Lindängen, Malmö

Ronna/Geneta/Lina, Södertälje

Skäggetorp, Linköping

Vivalla, Örebro

Fittja, Botkyrka

Hässleholmen/Hulta, Borås

Rosengård, Malmö

Alueet, joita ei enää luokitella hauraiksi:

Charlottesborg, Kristianstad

Edsberg, Sollentuna

Lagersberg, Eskilstuna

Termovägen, Järfälla

Älvsjö/Solberga, Stockholm

Östberga, Stockholm

SVT