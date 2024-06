Ruotsi: Valitukset hoikista malleista kasvussa

Viime vuosina Ruotsissa, Suomessa ja muualla länsimaissa on ollut esillä kehopositiivisia malleja mediassa sekä mainoksissa. Tavalliset hoikat mallit jäivät syrjemmälle pulskien ja muuten joukosta erottuvien mallien rinnalta.

Viimeisen vuoden aikana hoikat mallit ovat palanneet mainoksiin, ja kehopositiivisuus jäämässä lyhyeksi muoti-ilmiöksi. Hoikkuutta korostavat uusvanhat kehomallit ovat yleistyneet ja ottaneet takaisin mainosten ykköspaikat, mikä on herättänyt kehopositiivisissa ihmisissä ärtymystä.

Ruotsin valtion mainosasiamies Elizabeth Trotzigin mukaan valitukset mainoksissa näkyvistä hoikista malleista ovat vuoden kuluessa lisääntyneet.

”Tämä on hieman huolestuttavaa”, miettii mainosasiamies Trotzig. ”Viimeisen vuoden aikana on ajauduttu takaisin hyvin hoikkiin malleihin mainoksissa”.

Muutaman viime vuoden aikana hoikista malleista on valitettu mainosasiamiehelle 0-3 kertaa vuodessa. Kuluvan vuoden aikana on tehty yhdeksän valitusta, joissa ilmoittaja on pahoittanut mielensä mainoksen hoikan mallin näkemisestä.

Näistä seitsemän ilmoitusta on johtanut mainostajan rankaisemiseen.

Tuomion saaneet mainostajat ovat lähinnä vaatteita ja ehostustuotteita myyviä ja valmistavia yrityksiä.

Elizabeth Trotzig pitää ongelmallisena, että yritykset palkkaavat mainoksiinsa kehopositiivisia malleja, mutta esimerkiksi kuvakulmilla ja varjostuksilla saavat aikaan mainoksia, joissa normaali-tai ylipainoinen malli näyttää hoikalta.

”Ei ole väliä, miltä malli todellisuudessa näyttää”, harmittelee Trotzig. ”Vaan sillä, miltä malli vaikuttaa valokuvassa tai videolla”.

Hänen mukaansa mainosten kuviin voidaan vaikuttaa muun muassa vähentämällä mallin vaatetusta, ja korostamalla uuman kapeutta, ja jopa muokkaamalla kuvia.

Mainosasiamies Elizabeth Trotzig sanoo hoikkuutta hehkuttavan trendin näkyvän myös muualla mediassa, varsinkin sosiaalisessa mediassa.

”Tämä on varmasti maailmanlaajuinen trendi, ja myös kotimaiset mainostajat ovat huomanneet veneen kääntyneen, ja mainokset heijastavat muuttunutta ilmapiiriä”, pohtii Trotzig.

Elizabeth Trotzig on kuitenkin vakuuttunut, että mainostajat tiedostavat ja kantavat vastuunsa kehopositiivisuuden edistämisestä.

