Ruotsiin jopa 300.000 tulijaa Ukrainasta

Viimeisen kuukauden aikana noin 20.000 ihmistä on tullut Ruotsiin Ukrainasta. Ruotsiin uskotaan tulevan ennen juhannusta kymmenkertainen määrä. Kaikkiaan Ruotsi varautuu jopa 300.000 ihmisen saapuvan maahan. Ruotsissa on noin 10 miljoonaa asukasta, joista 20% on juuret Ruotsin ulkopuolella.

Tähän mennessä olemme rekisteröineet 20.000 tulijaa, sanoo maahanmuuttoministeri Anders Ygeman (sdp). Kaikki eivät ole rekisteröityneet, mutta pimeitä tulijoita on ehkä parituhatta, hän jatkaa.

Ukrainasta tulevien määrä on arvioitu sen perusteella, montako ihmistä hakeutui Ruotsiin Jugoslavian hajoamissotien (1991-95) ja 2011 alkaneen Syyrian sodan aikana.

Suomen viranomaiset ovat arvioineet, että Suomeen saapuisi noin 40.000 ihmistä Ukrainasta.

Kaikki Ukrainan sodan vuoksi saapuvat eivät ole ukrainalaisia. Joukossa on Lähi-Idästä ja Afrikasta kotoisin olevia siirtolaisia, jotka käyttävät Venäjän ja Ukrainan välistä sotaa keinona muuttaa Eurooppaan.

Lähde SVT, YLE