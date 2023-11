Ruotsin oikeistojohtaja Jimmie Åkesson: ”Meidän on purettava moskeijoita Ruotsissa”

Huomautukset voivat vaikeuttaa entisestään Ruotsin Nato-jäsenyyshakemuksen ratifiointia Turkissa.

”Ruotsin viranomaisille on annettava valtuudet takavarikoida ja purkaa moskeijoita, joita todistetusti käytetään länsimaisten arvojen vastaisten viestien levittämiseen, ja maan on kiellettävä uusien moskeijoiden rakentaminen”, vaatii oikeistolaisten ruotsidemokraattien johtaja Jimmie Åkesson.

Puhuessaan puoluekokouksessa Kaakkois-Ruotsin Västeråsin kaupungissa lauantaina Åkesson sanoi, että islamilaiset uskonnonharjoituspaikat Ruotsissa ovat kasvualusta radikalisoituneelle ajattelulle ja länsivastaiselle propagandalle, joka tunkeutuu maan yhteiskuntarakenteeseen ja kylvää eripuraa ruotsalaisyhteisöihin.

”Ei ole oikeus tulla maahamme ja rakentaa muistomerkkejä vieraalle ja imperialistiselle ideologialle”, Åkesson sanoi puolueensa uskovaisille.

”Pitkällä aikavälillä meidän on ryhdyttävä takavarikoimaan ja purkamaan moskeijarakennuksia, joissa levitetään demokratian vastaista, ruotsalaisvastaista, homofobista tai antisemitististä propagandaa tai yleistä väärää tietoa ruotsalaisesta yhteiskunnasta”, Åkesson korosti.

”Minareetit, kupolit, sirpit tai muut attribuutit, jotka toimivat islamilaisina muistomerkkeinä kaupunkikuvassa, on poistettava kokonaan”, hän lisäsi.

Sanomalehti Aftonbladetille puheensa jälkeen Åkesson tarkensi näkemystään ja korosti, että ihmisillä pitäisi olla oikeus ”kokoontumispaikkaan, jos palvovat jumalaa tai ovat uskonnollisia”. Hän kuitenkin selitti, että: ”Ongelma on silloin, kun pakottavat uskonnon muille rakentamalla muistomerkkejä ja järjestämällä rukouskutsuja. Se ei mielestämme ole järkevää.”

Ruotsidemokraateilla on huomattava vaikutusvalta maan poliittisessa kentässä, ja ne tukevat maltillisen puolueen johtajan Ulf Kristerssonin keskustaoikeistolaista hallitusta.

Huomautukset ovat jälleen yksi kompastuskivi Ruotsin Nato-jäsenyydelle, ja islamilaiset kansakunnat todennäköisesti tuomitsevat viimeisimmät kiihkoilua herättävät huomautukset.

Ruotsi on riippuvainen siitä, että Turkki hyväksyy sen liittymisen puolustusliitto Natoon. Ratifiointia on jatkuvasti viivytetty, koska Turkki on ollut tyytymätön Ruotsiin. Maa on sallinut koraanien polttamisen mielenosoituksissa ja majoittanut kurdiaktivisteja, joita Turkki pitää terroristeina.

Lähde: Aftonbladet