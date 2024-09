Ruotsin slummi-isännät antavat vuokralaisten kärsiä

Vuonna 2015, Ruotsiin saapui yli 160 000 turvapaikanhakijaa, ja myös viime vuosina maahan muuttaneitten ulkomaalaisten määrä on ollut korkea. Tämä osaltaan on aiheuttanut Ruotsissa pulan vuokra-asunnoista.

Vuokranantajat saavat valita vuokralaisensa, ja vuokralaiset joutuvat tinkimään asumisen laadusta sekä maksamaan korkeampia vuokria.

Vuokra-asuntojen suuret tuotot ovat tuoneet alalle hämäräperäisiä vuokraisäntiä, jotka viittaavat kintaalla asumisen laatua määritteleville laeille ja säännöille.

Vuokralle annetaan asuntoja, joissa on esimerkiksi lutikoita, torakoita, hometta tai kosteusvaurioita, eikä vikoja edes aiota korjata. Moni kehitysmaasta muuttanut ulkomaalainen pitää asunnon ongelmia normaalina asunnon ominaisuutena, eikä edes pyydä vuokraisäntää korjaamaan puutteita.

Ongelmia slummi-isäntien suhteen on viimeisen vuoden aikana ollut 85 Ruotsin kunnassa, eli noin 30% kaikista kunnista. Kaikkiaan viranomaisten tietoon on vuodessa tullut yli 100 vuokraisäntää, jotka vuokraavat asuntoja, joissa on vakavia asumista haittaavia ongelmia.

Tiedot on saatu SVT:n ja Hem & Hyra- yhdistyksen kyselystä.

Kuntien mahdollisuudet saada slummi-isännät korjaamaan asuntojensa ongelmat ovat rajalliset. Lähinnä kyseeseen tulee kunnan määräämä sakko vuokranantajalle, joka täytyy vahvistaa tuomioistuimessa. Tämä tarkoittaa pitkää, usein vuosia jatkuvaa oikeudenkäyntiä.

Slummi-isäntien aiheuttamaan ongelmaan vaikuttaa myös se, että vuonna 2010 poistettiin hankintalaki, joka esti laeista piittaamattomia slummi-isäntiä hankkimasta omistukseensa vuokrattavia asuntoja. Nykyään kuka tahansa saa ryhtyä vuokraisännäksi.

Lähde Hem & Hyra- yhdistys