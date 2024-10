Ruotsissa näitä myrkkyjä nautitaan suoraan vesihanasta koko maassa

Ruotsin luonnonsuojeluyhdistys on testannut vesijohtovettä 63 paikkakunnalla eri puolilla Ruotsia. Yli yhdeksän kymmenestä näytteestä sisälsi PFAS-ympäristömyrkkyjä. Kaikki pintavesinäytteet ympäri maata sisälsivät PFAS-yhdisteitä.

”On pelottavaa, että juomassamme vedessä on ympäristömyrkkyjä, joiden seurauksista tiedämme niin vähän”, sanoo Ruotsin luonnonsuojeluliiton pääsihteeri Karin Lexén lausunnossaan.

Ruotsin luonnonsuojeluyhdistys on analysoinut ruotsalaista vesijohtovettä 63 kiinteistöstä. 31 kiinteistössä on kunnallinen vesi, 21 kiinteistössä on yksityinen kaivo, ja 11 kiinteistöä saa vetensä vesiosuuskuntien kautta. PFAS:ia löytyi yhdeksästä näytteestä kymmenestä. Pintavettä kerättiin ja analysoitiin myös 19 järvestä ja purosta sekä yksi sadevesinäyte, jotka kaikki sisälsivät PFAS:ia.

”Huolimatta siitä, että PFAS voi aiheuttaa syöpää ja muita vakavia sairauksia, sen leviäminen jatkuu. PFAS ei kuulu luontoon eikä elimistöömme”, sanoo Karin Lexén.

Joka kymmenes juomavesinäyte ylittää juomavedessä olevan PFAS-yhdisteiden uuden, vuonna 2026 voimaan tulevan raja-arvon 4 ng/l. Ruotsin luonnonsuojeluliiton tutkimuksessa tulevan raja-arvon ylittävät kunnat ovat Gävle, Halmstad ja Västerås.

Monet PFAS-yhdisteet voidaan poistaa vedestä hiilisuodattimilla, mutta on olemassa muunnelmia, jotka ovat liian pieniä, jotta niitä voitaisiin ottaa talteen. TFA on yksi pienimmistä PFAS-yhdisteistä, joka leviää helposti sateen mukana laajoille alueille, ja Ruotsin luonnonsuojeluyhdistys löysi siitä suurimmat pitoisuudet vesinäytteistä.

Ympäristöön päätyneet PFAS-yhdisteet eivät häviä itsestään, ja saastuneen maan ja veden puhdistaminen on kallis ja monimutkainen prosessi. Tämän vuoksi PFAS-yhdisteiden pitoisuudet kasvavat tasaisesti sitä mukaa, kun saasteiden käyttö sallitaan.

Hyvin pienet määrät voivat aiheuttaa suurta haittaa. Yksi kauhallinen PFAS-4:ää saastuttaa määrältään noin 175 uima-altaan juomaveden.

”PFAS-yhdisteiden hyväksytty levittäminen ympäristöön ja samalla valtavien resurssien käyttäminen samojen saastuttavien aineiden puhdistamiseen ei ole taloudellisesti eikä ympäristön kannalta kestävää. On selvää, että saastunut maa ja saastunut juomavesi on puhdistettava, mutta ainoa tapa pysäyttää leviäminen on kieltää PFAS-yhdisteet”, Karin Lexén sanoo.

PFAS-aineita on tuhansia, joista 26:aa analysoitiin Ruotsin luonnonsuojeluyhdistyksen tutkimuksessa. PFAS-yhdisteet ovat ryhmä aineita, joita on hyvin vaikea hajottaa ja joita löytyy paistinpannuista, funktionaalisista vaatteista, torjunta-aineista ja kauneustuotteista. Tuhansista markkinoilla olevista PFAS-yhdisteistä suurin osa on testaamattomia. Tutkitut PFAS-aineet on yhdistetty syöpään, maksavaurioihin, kilpirauhashäiriöihin ja lisääntymisterveyteen kohdistuviin haittavaikutuksiin.

”Tutkimuksemme perusteella on selvää, että PFAS-aineita on laajalti juomavedessämme eri puolilla maata. Tämä tarkoittaa, että nautimme ympäristömyrkkyjä suoraan hanasta”, Karin Lexén sanoo.

Lähde: Fria Tider