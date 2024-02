Ruotsista vallitseva mielikuva on muuttunut dramaattisesti

Yhdestä maailman toimivimmista yhteiskunnista kauhistuttavaan esimerkkiin siitä, että mikään muu maa ei halua seurata sen jalanjälkiä. Kuva Ruotsista on muuttunut paitsi Euroopassa myös Atlantin toisella puolella.

Pohjoismaisen tutkimuksen dosentti Carl Marklund on laatinut uuden raportin, jossa tarkastellaan Ruotsin imagoa koskevaa olemassa olevaa tutkimusta. Yhdysvalloissa Ruotsi on pitkään nähty rauhallisena maana, jossa on hyvin toimiva hyvinvointijärjestelmä ja jossa kapitalismi ja sosialismi ovat tasapainossa. Tämä kuva on nyt alkanut murentua.

”Ruotsin malli on kiehtonut, se, miten pääoma ja työväenliike ovat pystyneet tulemaan toimeen keskenään”, Carl Marklund sanoo forskning.se:lle.

Se, että Ruotsi on nyt luopunut puolueettomuuspolitiikastaan ja hakenut Naton jäsenyyttä ja että hyvinvointijärjestelmä ei ole yhtä vahva kuin ennen, on vaikuttanut imagoon, mutta voimakkaimman muutoksen ovat aiheuttaneet maahanmuutto ja rikollisuus – kaksi asiaa, jotka kulkevat käsi kädessä.

”Suurimmat erot menneisyyteen verrattuna ovat nyt keskustelut rikollisuudesta ja kotouttamiseen tai monikulttuurisuuteen liittyvistä ongelmista. Ruotsia pidetään joissakin piireissä edelleen edelläkävijämaana, mutta yhä useammat ulkomaiset tarkkailijat tuntuvat yhtyvän siihen melko itsekriittiseen yhteiskuntakäsitykseen, joka on vallinnut Ruotsissa jo joitakin vuosia.

Venäläiset trollitehtaat

Marklundin mukaan muita Ruotsin imagoon vaikuttavia tekijöitä ovat Ruotsin toimintatavat sekä ”venäläisten trollitehtaiden” ja islamistiryhmien kampanjat.

Yleisesti ottaen pohjimmiltaan positiivinen kuva kuitenkin vallitsee, hän sanoo ja väittää, että kun maa maalataan utopiaksi, tulee myös houkuttelevaksi löytää asioita, jotka ovat vastoin tätä mielikuvaa.

Lähde: Samnytt