Saksa vaatii Italian konservatiivihallitusta sallimaan 1 000 siirtolaisen rantautumisen Italiaan kansalaisjärjestöjen aluksilla

Italia perustelee, että Saksan lipun alla purjehtivien saksalaisalusten pitäisi olla vastuussa siirtolaisista.

Kolme kansalaisjärjestöjen alusta, joissa on yli 1000 ihmistä, odottaa telakoitumistaan Italian rannikolla. Pääministeri Giorgia Meloni ja sisäministeri Matteo Piantedosi kieltäytyvät tiukasti Saksan vaatimuksista, joiden mukaan alusten pitäisi telakoitua Italian satamiin.

Rooman ulkoministeriö vahvisti torstaina, että se oli aiemmin lähettänyt Berliinille suullisen viestin, jossa se pyysi sitä ottamaan vastaan siirtolaiset Saksassa rekisteröidyllä ”Humanity 1” -aluksella. Italian ministeriö lisäsi, että saksalaiselta osapuolelta oli pyydetty tietoja aluksella olevista ihmisistä.

Julkinen televisiokanava RAI3 julkaisi 23. lokakuuta päivätyn diplomaattisen asiakirjan viime keskiviikkona. Berliinin ulkoministeriö kehotti vastauksessaan Roomaa antamaan mahdollisimman pian apua kansalaisjärjestöjen aluksella oleville ihmisille, joiden joukossa on yli 100 alaikäistä.

”Kuolemanvaarassa olevien ihmisten pelastaminen on tärkeintä”, luki Saksan suurlähetystön lausunnossa, jossa kehotettiin Italiaa sallimaan veneiden rantautuminen.

”Jos Saksa katsoo, että on olemassa humanitaarinen ongelma, sen pitäisi huolehtia siitä. Italiasta ei voi tulla kaikkien maahanmuuttajien turvapaikkaa”, sanoi suhteista parlamenttiin vastaava ministeri Luca Ciriani puhuessaan Rai3-televisiokanavan Agorà-ohjelmassa.

Piantedosin mukaan niiden Euroopan maiden, joiden lipun alla alukset purjehtivat, pitäisi toivottaa tervetulleiksi ne, jotka saapuvat näitä aluksia käyttävien kansalaisjärjestöjen kautta. Hän sanoi kuitenkin, että ainoa tapa ratkaista siirtolaisvirta on estää matkaanlähdöt kokonaan.

Ciriani tuki Piantedosin kovaa linjaa maahanmuuton suhteen ja sanoi: ”Emme voi olla vain muualla tapahtuvien valintojen päätepiste. Olemme vakavasti otettava maa. Italia on täysin suvereeni maa.”

Ciriani toisti myös Piantedosin kannan ja sanoi, että Saksan lippujen liehuttamisen pitäisi osoittaa, että Saksa on vastuussa kyseisillä aluksilla olevista siirtolaisista.

”Jos se aikoo toimia kansainvälisillä vesillä, sen on myös otettava vastuu sen lipun alla purjehtivien alusten tekemistä valinnoista”, Ciriani sanoi ja lisäsi: ”Emme voi hyväksyä, että Saksa päättää puolestamme.”

Kuten Remix News on aiemmin raportoinut, Välimerellä toimii lukuisia saksalaisten kansalaisjärjestöjen aluksia, jotka pelastavat siirtolaisia. Ne toimivat myös vetonaulana monille siirtolaisille, jotka uskovat, että heidät pelastetaan, jos jokin menee pieleen. Kansalaisjärjestöjä on myös syytetty yhteistyöstä siirtolaisten salakuljettajien kanssa ja siitä, että ne järjestävät tapaamisia salakuljettajien kanssa avomerellä siirtolaisten siirtämistä varten. Monet näistä aluksista saavat tukea Saksan protestanttisten kirkkojen varoista. Kuten Saksan lehdistössä on aiemmin kerrottu, valtaosa näistä siirtolaisista eivät ole todellisia hädänalaisia pakolaisia vaan täysin taloudellisista syistä tulevia laittomia siirtolaisia.

Italian kanta voi aiheuttaa uuden kuilun EU:n sisällä. Kun Matteo Salvini toimi aiemmin sisäministerinä ja kieltäytyi vastaanottamasta maahanmuuttajia, niin silloin maahanmuuttajien määrä laski dramaattisesti Italiassa. Kun hän sitten menetti vallan, syyttäjät kuitenkin syyttivät häntä ”kidnappauksesta”, koska hän puolusti Italian rajoja. Häntä odotti ankara vankeustuomio teoistaan.

Italian hallitus ei aio perääntyä

”Humanity 1” -alus, jossa on 179 ihmistä, odottaa noin 18 kilometriä Italian aluevesien ulkopuolella. Maahan pääsyä odottaa myös Lääkärit ilman rajoja -järjestön ”Geo Barents” -alus, jolla on 572 ihmistä. Norjassa rekisteröity SOS Mediterranée -järjestön ranskalainen alus ”Ocean Viking” tuo mukanaan yli 200 ihmistä. Alukset ottivat ihmisiä vastaan kansainvälisillä vesillä 22. lokakuuta ja 29. lokakuuta välisenä aikana.

Italia kieltäytyy edelleen sallimasta alusten maahantuloa. ”Ocean Viking” oli jo torstaina pyytänyt samaa Espanjalta, Ranskalta ja Kreikalta, kertoo unkarilainen uutistoimisto Magyar Nemzet.

Italian sisäministeri Matteo Piantedosi sanoi Corriere della Sera -lehden haastattelussa, että uuden oikeistohallituksen myötä Italia ei enää ota vastaan ulkomaisten laivojen kyytiin merellä otettuja ihmisiä. Hän korosti, että kansalaisjärjestöjen alukset harjoittavat säännöllisesti toimintaansa viranomaisten puuttumatta asiaan juuri lainkaan. Hän totesi, että 16 prosenttia Italian rannikoille saapuvista ihmisistä kuljetetaan kansalaisjärjestöjen alusten kautta, kun taas paikallisten viranomaisten on tarjottava apua lopuille 84 prosentille.

Sisäministeri oli aiemmin julistanut ”Humanity 1” ja ”Ocean Viking” alusten maihinnousun turvattomaksi antamallaan asetuksella vedoten kansallisiin turvallisuussyihin.

Lähde: Remix