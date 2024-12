Saksa voi erota EU:sta, eurosta ja Pariisin sopimuksesta

Saksa saattaa olla lähdössä Euroopan unionista, jonka suurin jäsenmaa se tällä hetkellä on, ja sen liittovaltiovaluutasta eurosta. Se saattaa myös lähteä ”ilmastopakolaisuutta” aiheuttavasta Pariisin ilmastosopimuksesta, ainakin jos nopeasti kasvava konservatiivinen Vaihtoehto Saksalle (AfD)-puolue on vallassa päättämässä asioista.

Saksassa on edessä uudet liittopäivävaalit. Tämä on seurausta siitä, kun nykyinen SPD:n johtama niin sanottu liikennevalokoalitio liberaalin FDP:n ja vihreiden kanssa on hajonnut.

Samaan aikaan AfD:n kannatus on kasvanut jatkuvasti ja voimakkaasti. Ja vaalipäivään 23. helmikuuta mennessä puolue on saattanut vahvistua entisestään.

Jos AfD pääsee hallitukseen, sen tavoitteena on johtaa Saksa ulos EU:sta, eurosta ja Pariisin ilmastosopimuksesta. Nämä ovat keskeisiä asioita, joita puolue ajaa vaalikampanjassa. Puolueohjelma hyväksytään virallisesti valtakunnallisessa puoluekokouksessa 11. ja 12. tammikuuta.

Monet saksalaiset ovat kyllästyneitä siihen, että he ovat EU:n talousmahti ja sen ylivoimaisesti suurin nettomaksaja. He ovat yhtä lailla kyllästyneitä vihreän energiapolitiikan huonoon hallintaan, ja ydinvoiman täydellinen sulkeminen on saattanut maan akuuttiin kriisitilanteeseen.

AfD uskoo voivansa kasvattaa jo ennestään suurta vaalikannatustaan tarttumalla tähän tyytymättömyyteen samalla tavalla kuin se tarttui tyytymättömyyteen länsimaiden ulkopuolelta tulevaa massamaahanmuuttoa kohtaan. Energiapolitiikassa AfD haluaa, että maakaasuyhteistyö Venäjän kanssa aloitetaan uudelleen Nord Streamin kautta, joka päättyi, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan.

EU on ”suunnitelmatalouden supervaltio”

Euron osalta vielä viimeistelemättömässä puolueohjelmaluonnoksessa sanotaan, että ”Saksan on lähdettävä pois jatkuvien pelastuspakettien harhapolulta ottamalla uudelleen käyttöön kansallinen valuutta”. Tällä viitataan valtaviin satojen miljardien eurojen pelastuspaketteihin, jotka saksalaiset ovat suurelta osin joutuneet maksamaan pelastaakseen yhteisvaluutan romahdukselta sen jälkeen, kun Bryssel harhautui federalistisissa pyrkimyksissään ja salli Kreikan kaltaisten konkurssitalouksien liittymisen.

Puolue inhoaa myös yleisemmin ”suunnitelmatalouden supervaltiota”, joka EU:sta on tullut. Puolueohjelmaluonnoksessa todetaan: ”Mielestämme Saksan on välttämätöntä erota Euroopan unionista ja perustaa uusi Euroopan yhteisö.”

Ilmastokatastrofia koskevan konsensuksen kyseenalaistaminen

Samaan aikaan puolueohjelmaluonnoksessa vaaditaan Saksan vetäytymistä Pariisin ilmastosopimuksesta. Monien muiden tavoin se kyseenalaistaa ”väitetyn tieteellisen konsensuksen” lähestyvästä ilmastokatastrofista, joka on sen mukaan pikemminkin poliittisesti rakennettu kuin perustuu kiistattomiin tosiasioihin.

Sen sijaan AfD katsoo, että ihminen ei voi juurikaan vaikuttaa ilmastonmuutokseen, jota maapallolla on tapahtunut sen luomisesta lähtien, ja korostaa hieman lämpimämmän ilmaston myönteisiä vaikutuksia, sillä se ”lisää kasvien kasvua maailmanlaajuisesti ja edistää maailman ravitsemusta”.

Saksan aborttikiellon täytäntöönpano

Monet ihmiset eivät tiedä, että abortti on Saksassa laiton. Käytännössä laista kuitenkin tehdään poikkeuksia raskauden ensimmäisten 12 viikon aikana ja sillä edellytyksellä, että nainen saa neuvontaa ennen raskauden keskeyttämistä.

AfD haluaa nyt tiukentaa säädöksiä ja neuvontamenettelyjä niin sanotun ”lasten tervetulleeksi toivottamisen kulttuurin” puitteissa, jossa abortteja ei tehtäisi enää yhtä rennosti kuin ennen ja lakitekstiä noudatettaisiin tarkemmin. Muut puolueet sen sijaan haluavat laillistaa abortin. Asiasta on keskusteltu kiivaasti monta vuotta, mutta lakia ei ole muutettu.

