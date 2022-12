Saksalainen Antifa-ryhmä hyökkäsi AfD-poliitikon kotiin ja toimistoon

Virallisten tietojen mukaan AfD:n poliitikot ovat maan kaikkein eniten hyökkäysten kohteeksi joutuneita poliitikkoja.

Epäillyt äärivasemmistolaiset ovat tehneet hyökkäyksen Brasiliassa syntyneen Augsburgin AfD-poliitikon Gabrielle Mailbeckin kotiin ja työpaikalle. He jakoivat asukkaille lentolehtisiä, joissa oli otsikko ”Huomio! AfD-poliitikko on naapurissanne!”, jossa oli nuoren naisen osoite ja kuva.

Mailbeckin mukaan 22. marraskuuta illalla, noin kello 20-22, tekijät täyttivät postilaatikot kerrostalossa, jossa poliitikko asuu, uretaanivaahdolla ja spreijasivat kadulle ”AfD attack” (suom. AfD hyökkäys). Hän myös dokumentoi tapauksen useilla Twitteriin lähettämillään valokuvilla.

”Antifa-hyökkäys perhettäni ja työpaikkaani vastaan. Tekijät murtautuivat myös kerrostaloon ja levittivät roskia yläkerrassa, ulko-oveni eteen. Olivat hyvin lähellä perhettäni ja erityisesti vauvaani”, hän kirjoitti.

+++ Antifa-Angriff auf meine Familie und meine Praxis +++ „Die Täter sind außerdem in das Haus eingedrungen und haben -oben- vor meiner Haustür Müll verteilt. So nah an meiner Familie und vor allem meinem Baby.“ pic.twitter.com/PEWNHWuBzX — Gabrielle Mailbeck (@MailbeckG) November 30, 2022

Nyt Saksan valtion suojelupalvelu tutkii tapausta.

Mailbeck on päätoiminen AfD:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Augsburgin kaupunginvaltuustossa ja pitää miehensä kanssa ravitsemusneuvonta- ja liikuntaklinikkaa naapurikaupungissa Friedbergissä. Antifan tekijät toimivat myös siellä ja huutelivat äänekkäästi ”Alerta”, joka on Antifan yleinen hokema.

Twitter-profiilissaan 34-vuotias poliitikko dokumentoi hyökkäyksen. Lentolehtisen kuvassa hän ja hänen aviomiehensä Tim Mailbeck ovat mukana. Siinä lukee: ”Hyvät asukkaat ja asiakkaat! Halusimme ilmoittaa teille, että osoitteessa (osoite poistettu) sijaitsevaa liikeyritystä pyörittää kaksi AfD:n jäsentä Tim ja Gabrielle Mailbeck.”

Hänen miehensä on Augsburgin piirijärjestön asessori. Muistiossa on julkaistu myös molempien yksityinen osoite.

”AfD on rasistinen, uusliberalistinen puolue, joka kosiskelee fasisteja. Se ei, kuten se itse väittää, edusta meidän etujamme, vaan suuryritysten ja suurpääoman etuja! Esimerkkejä riittää, kuten terveydenhuoltojärjestelmän yksityistämisen jatkaminen. Etenkin nykyisessä kriisissä meidän on seisottava entistä tiiviimmin yhdessä rikkaiden ja oikeiston hyökkäyksiä vastaan!” esitteessä luki.

Antifa-ryhmä, joka on julkaissut muistion myös radikaalivasemmistolaisessa ”Indymedia”-verkkoportaalissa, vaatii muistion mukaan, että AfD:n poliitikoille ”ei saa antaa mitään rauhaa” ja että heidän kimppuunsa ”pitää hyökätä”.

Saksalaisen Junge Frieheit -sanomalehden kanssa puhunut Mailbeck sanoi: ”Tämä Antifan hyökkäys perhettäni, lastani ja siten omaa kotiani vastaan on terrorisoinut meitä, ja olemme tietysti hyvin peloissamme. Kotiini ja klinikalleni hyökättiin samaan aikaan raa’alla tavalla.”

Hän kirjoitti kuitenkin myös Twitterissä, ettei halua, että häntä pelotellaan.

… denunzierende Flugblätter in die Briefkästen in meiner Nachbarschaft verteilt. Vor meiner Praxis in Friedberg wurde auch der in der Antifa-Szene gebräuchliche Schlachtruf „Alerta!“ aufgefunden. — Gabrielle Mailbeck (@MailbeckG) November 30, 2022

”AfD:n brasilialaistaustaisena jäsenenä keskityn henkilökohtaisesti juuri tähän: koulutukseen. Me AfD:n jäsenet emme ole hirviöitä. Demokraattista valtiotamme ja perheitämme on suojeltava. Jatkan taistelua oikeudenmukaisuuden, valistuksen ja tätä vasemmistolaisten harjoittamaa poliittista tukahduttamista vastaan. Näin ei saisi tapahtua enää koskaan, ja tämän normalisointi on kuolemantuomio demokratialle”, Mailbeck kirjoitti.

AfD:n poliitikkojen kimppuun hyökätään rutiininomaisesti, ja monet maan kärkipoliitikoista ovat joutuneet kärsimään autoihinsa kohdistuneista tuhopolttoiskuista sekä useista fyysisistä hyökkäyksistä. Hallituksen tietojen mukaan AfD:n poliitikkojen kimppuun hyökätään todennäköisemmin kuin minkään muun puolueen poliitikkojen kimppuun.

Lähde: Remix