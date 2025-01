”Saksalaiset ovat keskimäärin köyhempiä” – järkyttävä raportti EU:n suurimmasta taloudesta

Saksalla saattaa olla edessään toisen maailmansodan jälkeisen historiansa pisin talouskriisi.

Mandiner-uutisportaalin siteeraaman Handelsblatt-tutkimuslaitoksen (HRI) raportin mukaan Saksassa voi vuonna 2025 alkaa kolmas taantumavuosi, mikä tarkoittaa, että se kohtaa toisen maailmansodan jälkeisen historiansa pisimmän talouskriisin.

Euroopan unionin suurin talous, Saksa, saattaa supistua tänä vuonna 0,1 prosenttia vuosien 2024 ja 2023 0,3 prosentin supistumisen jälkeen.

”Saksan talous on keskellä sodanjälkeisen historian suurinta kriisiä”, sanoo HRI:n pääekonomisti Bert Rürup. ”Pandemia, energiakriisi ja inflaatio ovat tehneet saksalaisista keskimäärin köyhempiä.”

HRI ei ole yksin. Saksan keskuspankki laski joulukuussa vuoden 2025 kasvuennustettaan 0,2 prosenttiin kesäkuussa ennustetusta 1,1 prosentista. Kyselyjen mukaan saksalaiset sanovat myös olevansa eniten huolissaan taloudesta ennen 23. helmikuuta pidettäviä ennenaikaisia vaaleja.

Talouden synkkä kehitys ei lupaa hyvää talousministeri Robert Habeckille, joka on koulutukseltaan filosofian tohtori ja vihreiden kansleriehdokas tulevissa vaaleissa. Jotkut ovat vitsailleet, että jos Habeckista tulisi kansleri, Saksa tarvitsisi pian taloudellista tukea.

Uutistoimisto Nius on myös raportoinut luottotietotoimisto Creditreformin tiedoista, joiden mukaan yritysten konkursseja oli vuonna 2024 lähes neljännes enemmän kuin vuonna 2023, ja maksukyvyttömäksi joutui 22 400 yritystä, mikä on suurin määrä sitten vuoden 2015. Myös kuluttajakonkurssien määrä kasvoi 8,5 prosenttia reiluun 72 000:een.

Samaan aikaan luottovakuuttaja Allianz Trade odottaa konkursseja määrän kasvavan vuonna 2025, mukaan lukien kuluttajien konkurssien määrän kasvu.

Niusin mukaan tunnelma teollisuudessa, erityisesti teollisuudessa, on erityisen huono: lähes kaksi kertaa useampi on pessimistinen vuoden 2025 suhteen kuin optimistisemmin suhtautuva. Joulukuussa Ifon suhdanneindeksi jatkoi laskuaan ja saavutti alhaisimman tasonsa sitten toukokuun 2020. Tuskin kuluu viikkoakaan ilman, että jokin teollisuuskonserni ilmoittaa työpaikkojen vähentämisestä, ja investointien hidastuminen merkitsee vielä vähemmän työpaikkoja, he totesivat.

Lomautusten osalta teollisuus ja rakentaminen ovat kärsineet eniten. Vaikka HRI:n raportin mukaan työllisyys kasvoi viime vuonna hieman 46,1 miljoonaan ihmiseen, ryhmä odottaa nyt noin 10 000 työllistetyn vähenemistä kuukaudessa.

HRI ei myöskään näe merkkejä kulutuksen piristymisestä, sillä inflaatio syö käytettävissä olevia tuloja, vaikka reaalipalkat nousevat vähitellen. Joulukuussa tehdyn Ipsos-kyselyn mukaan vain 38 prosenttia saksalaisista uskoo, että maa on kaiken kaikkiaan oikealla tiellä.

Lähde: Remix News

