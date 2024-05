Saksassa miljoona työtöntä ukrainalaista

Yli kaksi vuotta Ukrainan sodan alkamisen jälkeen Saksaan saapuneiden yli miljoonan ukrainalaisen työllisyysaste on hyvin alhainen. Tämä asettaa paineita hallitukselle, joka on esittänyt pakolaisia keinona vähentää työvoimapulaa.

”Useampien ukrainalaisten pakolaisten pitäisi ryhtyä työskentelemään Saksassa, Olaf Scholz sanoi viikonloppuna Potsdamissa pitämässään puheessa.

Saksan liittokansleri reagoi uusiin raportteihin, joiden mukaan alle kaksi kymmenestä ukrainalaisesta turvapaikanhakijasta työskentelee maassa, kertoo Focus.

Tämä on suuri huolenaihe Saksalle, joka on ottanut vastaan eniten ukrainalaisia pakolaisia EU:ssa – 1,3 miljoonaa ihmistä eli noin kolmanneksen kaikista ukrainalaisista pakolaisista.

Puolan talousinstituutin, joka tarkasteli tutkimuksessaan useita maita, mukaan vain 18 prosenttia Saksassa asuvista ukrainalaisista oli tammikuussa 2024 työssä, mikä on yksi Euroopan alhaisimmista luvuista. Vertailun vuoksi esimerkiksi Puolassa 65 prosenttia ukrainalaisista pakolaisista on töissä.

Scholz itse totesi Potsdamissa pitämässään puheessa, että Saksa tarvitsee näitä ukrainalaisia työvoimapulan voittamiseksi – pulaa, jota eivät myöskään täytä kolmannen maailman maahanmuuttajat, joita sillä välin edelleen virtaa maahan.

Saksan liittokansleri sanoi, että vaikka jotkut ukrainalaiset ovat töissä, ”työmarkkinoilla tarvitaan kiireellisesti muutama sata tuhatta muuta”.

On olemassa useita teorioita siitä, miksi ukrainalaisten on niin vaikea integroitua Saksan työmarkkinoille. Ensinnäkin Saksan työttömyyskorvausjärjestelmä estää edelleen monia ryhmiä hakeutumasta työmarkkinoille, koska työttömänä pysyminen on usein kannattavampaa. Jotkut näistä ryhmistä saavat työttömyyskorvausta samalla kun he työskentelevät pimeästi.

Friedrich Ebert -säätiön mukaan yksi ukrainalaisten suurimmista esteistä ovat byrokraattiset ongelmat ja vaikeudet pätevyyden täyttämisessä. Vaikka osa ukrainalaisista puhuu sujuvasti saksaa, monet kamppailevat edelleen kielen kanssa, mikä on joillekin työnantajille suuri este.

Kuten monet muutkin Saksaan ”tilapäistä turvapaikkaa” hakevat ryhmät, monet ukrainalaiset eivät halua palata kotimaahansa. Lähes puolet ukrainalaisista sanoo mielipidekyselyissä, että he haluavat jäädä maahan pysyvästi.

Samaan aikaan Ukraina etsii uusia keinoja pakottaa miehiä takaisin maahan, jotta heidät voitaisiin sijoittaa rintamalle, jossa miehet alkavat olla vähissä. Puolasta näyttäisi olevan tässä yhteydessä apua. On epäselvää, ryhtyykö Saksa vastaaviin toimiin, mutta Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi saattaa painostaa EU-maita uudelleen, jos sotatilanne pahenee entisestään kesän aikana.

Lähde: Fria Tider

Lue lisää aiheesta: