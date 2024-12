Satoja oppilaita kateissa Malmön kouluista

Ruotsissa Malmön kouluista on kadonnut jälkiä jättämättä määrältään useita kokonaisia luokkia oppilaita. Kunnan mukaan kyseessä on toistuva ongelma, ja epäillään, että osa heistä on ulkomailla.

Peruskouluhallinnon koulunkäyntiyksikön Andreas Schoutenin mukaan ongelma ei ole mitenkään uusi. Hän kartoittaa lasten katoamisen syitä, ja tällä hetkellä hänellä on 274 tapausta, joista 111:n epäillään olevan ulkomailla.

”Meillä on opiskelijoita, jotka tulevat eri kulttuureista ja joilla on siteitä eri maihin. Se on haastava alue”, hän sanoo Sydsvenskanille.

Jos epäillään, että lapsi on viety ulkomaille vastoin tahtoaan tai että kyseessä on niin sanottu kunniakysymys, tehdään huoli-ilmoitus sosiaaliviranomaisille.

Eivät palaa kouluun lomien jälkeen

Joskus lapset eivät palaa kesälomien jälkeen, joskus he katoavat kesken lukukauden. Joissakin tapauksissa lapset eivät ilmesty paikalle, kun heidän pitäisi aloittaa esikoulu.

Schoutenin mukaan kyseessä ovat lapset, jotka eivät useinkaan ole käyneet esikoulua eivätkä ole aktiivisesti hakeutuneet kouluun. Tällaisissa tapauksissa kunnan on ohjattava heidät kouluun, jossa on vapaita paikkoja.

