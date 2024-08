Senegalilainen laiton maahanmuuttaja pidätettiin ja karkotettiin Puolasta – ulosti vedessä julkisesti suositulla uimapaikalla

Senegalilainen mies on karkotettu Puolasta Katowicessa sijaitsevassa Kolmen lammen laaksossa (Dolina Trzech Stawów) sattuneen järkyttävän välikohtauksen jälkeen. Mies jäi kameran kuvaamana kiinni siitä, kun hän meni veteen ja helpotti suolensa hätätilaa kaikkien katsojien nähden.

Useita viikkoja sitten nettiin ilmestyneellä videolla täysin alaston musta mies astui lammikkoon, kyykistyi veteen ja ulosti veteen muiden uimareiden nähden. ”Hän näytti todennäköisesti helpottavan vessahätäänsä veden äärellä rentoutuvien ihmisten nähden”, vahvisti Sleesian rajavartiolaitoksen tiedottaja, ylikersantti Szymon Mościcki.

The Senegalese 🇸🇳 who 💩 in the Katowice lake has been caught and deported

Man resisted arrested, didn’t cooperate, didn’t sign docs, exposed himself & behaved obscenely

In Nov 23, he was caught staying in 🇵🇱 illegally, instructed to leave 🇵🇱, and was released

He didn’t do so 🤦 pic.twitter.com/7PSZTWHV6H

— Ɐ ꓤ 2 ꓤ 🇵🇱🇮🇪 (@A_Harasimowicz) August 22, 2024