Sinimusta Liike eurovaaleihin täydellä listalla

Sinimusta Liike avasi eurovaalikampanjansa Espoon Maailman-Matti -aukiolla 23.3. Tapahtuman jälkeen pidettiin puoluekokous, jossa nimettiin loput europarlamenttivaalien ehdokkaat.

Sinimustan Liikkeen poliittisen toiminnan keskiössä on valkoinen suomalainen kansakunta

Puolueen puheenjohtaja Tuukka Kuru puhui Espoossa muun muassa puolueensa aatteellisesta suoraviivaisuudesta, ja siitä miten se poikkeaa monista muista puolueista.

– Sinimusta Liike pelaa avoimin kortein. Se on valkoista rotuidentiteettiä kannattava liike, jonka poliittisen toiminnan keskiössä on valkoinen suomalainen kansakunta. Sen tulkinta suomalaisuudesta on tietoisen poissulkeva, eikä se yritäkään sisällyttää vieraita väestöryhmiä antamaansa suomalaisuuden määritelmään, toteaa Kuru.

– Muista puolueista poiketen meidän suomalaisuutemme ei ole sidottu henkilön työllisyyteen, veronmaksukykyyn tai siihen, onko hän rajatussa aikaikkunassa syyllistynyt rikokseen, ja syy tälle linjauksellemme on helposti ymmärrettävissä: maailmassa on miljardeja työläisiä, miljardia veronmaksajia ja miljardeja rikoksiin syyllistymättömiä, mutta vain viisi miljoonaa suomalaista. Niin kauan, kun suomalaisuutta ei uskalleta puolustaa puhtaasti väestöllisin argumentein, lopputulos on aina sama: pieni omaleimainen kansa sulautuu ruskeaan levottomaan massaan, ja siirtyy sen myötä historian kuolleiden kansojen ja kulttuurien joukkoon, Kuru jatkaa.

Kuru toteaa puheessaan myös, että rodun ja kansallisen olemassaolon nostaminen toimintamme keskiöön, ei ole ontto provokaatio tai ajattelematon vahinko, vaan välttämättömyys. – Yhteiskunta, joka ei tunnusta suomalaisen kansan olemassaolon tärkeyttä, ei myöskään yritä suojella sitä ulkoisia tai sisäisiä uhkia vastaan.

– Me haluamme pitää Suomen suomalaisten kotina, vaikka se johtaisi elintason laskuun tai vaikka se rikkoisi maailman jokaista ihmisoikeutta, Kuru sanoo.

Jos nyt ei ole oikea aika valinnan tekemiselle, koska se aika sitten on?

Kurun mukaan EU:n toiminnan perusta on koko sen historian ajan ollut jäsenmaiden ja kansojen keskinäiset riippuvuussuhteet, ja tämä tulee ilmi EU:n perusarvoissa, joihin lukeutuu muun muassa pääoman ja työvoiman vapaa liikkuvuus, kansallisen lainsäädännön ylittävä EU-lainsäädäntö, ylikansallinen rajavalvonta, keskitetty maahanmuuttojärjestelmä, sekä velvoittava ihmisoikeuslainsäädäntö, joka keskittyy puolustamaan ainoastaan juutalaisten, mustalaisten ja kehitysmaista saapuvien maahanmuuttajien olemassaoloa, siinä missä itseään puolustaviin eurooppalaisiin kansallisvaltioihin se suhtautuu kuin kulkutautiin.

Yksi Sinimustan Liikkeen tavoitteista on Suomen ero Euroopan Unionista. – Kaikkia kansallisia ratkaisuja ei voida toteuttaa niin kauan, kun Suomi on EU:n jäsen, ja toisaalta taas EU-ero muuttuu vaikeammaksi, mikäli Suomesta ja sen kansantaloudesta ei ole ensin tehty ensin kansallisin ratkaisuin nykyistä omavaraisempaa. EU-politiikan ja kansallisen politiikan tulee siten molempien seurata samaa ideologista tavoitetta, ja molempien tasojen tärkeys tulee olla kansallismielisten tiedossa, Kurun mukaan ilman kokonaisvaltaista käsitystä eri hallinnollisten tasojen toiminnasta ajaudumme nopeasti nykytilanteeseen, jossa eurokriittinen hallituspuolue tuskailee hiki otsalla velvoittavan EU-lainsäädännön kanssa.

Kuru toteaa, että Sinimustan Liikkeen tehtävä on osoittaa ihmisille, että muutos on mahdollinen, mikäli ihminen itse antaa sille mahdollisuuden ja hyväksyy sen kustannukset. Puheensa lopussa hän pyytää kuulijoita miettimään, kuinka arvokkaana he omaa maatansa ja kansaansa pitävät ja mistä olisivat valmiit luopumaan, että nämä kaksi asiaa säilyisivät tuleville sukupolville. -Mietikää samalla myös sitä, että mikäli nyt ei ole oikea aika valinnan tekemiselle, koska se aika sitten on?

Venäjäkritiikkiä ja rehellistä ympäristöpolitiikkaa

Toinen tapahtuman puhuja, helsinkiläinen pitkän linjan kansallismielinen aktivisti Toni Jalonen puhui väestönvaihdosta, jota on äärioikeiston salaliittoteoriaksikin väitetty. Jalosen mukaan tilastot tukevat väestönvaihdon todellisuutta, vieraskielisten osuus kasvaa koko ajan ja suomalaisten syntyvyys laskee. – Kaikki puolueet tahtovat työperäistä maahanmuuttoa eri syistä. Sinimustan Liikkeen mielestä työperäinen maahanmuutto on ihan yhtä suuri ongelma.

Jalosen mukaan venäläinen ja juutalainen hybridivaikuttaminen pitää torjua. -Venäjän hybridivaikuttamiseen kuuluu disinformaation levittäminen ja siihen liittyy myös muun muassa Venäjän rajalta Suomeen puskettavat turvapaikanhakijat. Miten kauan paineen alla itäraja pystytään pitämään kiinni ja missä kohtaa EU alkaa painostamaan rajojen avaamista? Juutalainen hybridivaikuttaminen taas liittyy juutalaisten sananvaltaan EU:n kautta. Muun muassa EU:n antisemitismin määritelmään pitäisi juutalaisten etujärjestöjen mukaan sisällyttää myös Israel-kritiikki, sanoo Jalonen. – Tämänkaltaiset hybridivaikuttamiset tähtäävät nationalismin ja itsepuolustuksen murentamiseen, hän jatkaa.

Jalonen kuulutti EU:n hyötykäyttöä vaatimaan Venäjää lopettamaan myös Suomen maaperän miehittämisen. Maiden lisäksi puolustettavaa olisi suomalaisugrilaisten kansojen kohtelussa Venäjällä, joita kielletään esimerkiksi käyttämästä omaa äidinkieltään.

Jalonen kritisoi puheessaan Euroopan Unionin tekopyhää ilmastopolitiikkaa ja kertoo Sinimustan Liikkeen olevan rehellisesti ympäristöystävällinen puolue, mutta ei samalla tavalla kuin esimerkiksi Elokapina, jolla on ilmastopsykoosi. -Ennallistamisasetus kaatui EU-parlamentissa. Ymmärrän pientilallisten näkökulman, vaikka pidänkin ennallistamisajatusta hyvänä. Käskytys ei kuitenkaan pidä tulla Euroopan Unionilta, maat ovat erilaisia ja me tiedämme Suomessa parhaiten mitä pitäisi tehdä, kunhan löytyy tahtotila.

Yleisöstä kysyttiin Jaloselta, miksi hän lähti eurovaaliehdokkaaksi. -Jotta voin katsoa itseäni peiliin, on tehtävä voitavani Suomen tulevaisuuden eteen. Vaikka kaikki näyttää menevän huonoon suuntaan, luovuttaminen ei ole vaihtoehto.

Molempien miesten puheet löytyvät täältä

Ehdokaslista nuijittiin kokouksessa täyteen

Puoluekokous nimesi saman päivän iltana loput europarlamenttivaaliehdokkaansa. Täydellä kahdenkymmenen ehdokkaan listalla ovat ehdolla Lauri Hokkanen, Kristo Killström ja Tuukka Kuru Hämeestä, Aleksi Veikkola Pirkanmaalta, Mikko Lehtimäki ja Tapio Rantanen Satakunnasta, Antero Kivisaari, Taika Mourujärvi ja Markus Virtanen Varsinais-Suomesta, Tommi Lukkarinen Keski-Suomesta, Juuso Heijari, Nina Metsälä ja Petja Ursin Kaakkois-Suomesta, Eero Molkoselkä ja Milka Ojala Oulusta, Miro Sarola Lapista, Jasmina Jalonen, Toni Jalonen ja Ilmari Ollila Helsingistä ja Pyry-Lii Soinio Uudeltamaalta.