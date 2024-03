Sinimustan Liikkeen vaalinavaus Espoossa lauantaina

Sinimusta Liike pitää vuoden 2024 puoluekokouksen lauantaina 23.3. Hyvinkäällä. Sääntömääräisten asioiden lisäksi puolue nimeää loput europarlamenttivaaliehdokkaansa, joita se asettaa 20, eli täyden listan.

Sinimusta Liike julkaisi eurovaaliohjelmansa ”Valkoinen Suomi valkoisessa Euroopassa” sunnuntaina 25.2. Vaaliteeman tarkoitus on avata puolueen yleistä maailmankatsomusta ja puolueen politiikan päämääriä. Tärkein yksittäinen asia, johon puolueen mukaan tulisi europarlamentissa pyrkiävaikuttamaan, on eurooppalaisten kansojen ja kulttuurien turvaaminen nyt ja tulevaisuudessa. Kansalainen haastatteli puolueen puheenjohtaja Tuukka Kurua ja varapuheenjohtaja Tapio Rantasta tapahtuman jälkeen.

Sinimusta Liike pitää vaalinavaustapahtumansa samana päivänä ennen puoluekokousta Espoossa Maailman-Matin -aukiolla klo 11-14. Paikalla on eurovaaliehdokkaita ja muita aktiiveja. Luvassa on puheita ainakin Kurulta ja helsinkiläiseltä Toni Jaloselta, joka on puolueen eurovaaliehdokas kuten Kurukin.