SKE: Kansa heräämässä? – Convoy Finland 2022

Suomen Kansa Ensin -puolueen tiedotteen mukaan se kannattaa kaikkia Convoy Finland 2022 -mielenosoituksen tavoitteita:

1. Kaikki koronatoimenpiteet- ja rajoitukset on Suomessa peruttava ja lopetettava, mukaan lukien

koronapassit, pakkorokotukset jne.

2. Polttoaineiden (bensiinin sekä dieselin) nykyisestä verotuksesta on leikattava 50 %.

3. Marinin hallituksen on erottava.

– Näyttää siltä, että nyt kansa on isolla joukolla aktivoitunut ja saanut viimein tarpeekseen, sanoo puolueen puheenjohtaja Riikka Salmi. – Jo kolmatta vuotta jatkunut korona-aika, Sanna Marinin hallituksen aikaansaamat toimenpiteet, rajoitukset, pakkorokotukset, rokotepassit ja muu epälooginen ja epärationaalinen toiminta on saanut sen tavallisenkin Matti Meikäläisen ajattelemaan, että näin ei voi jatkua.

SKE:n mukaan kohtuuttomien ja vastuuttomien rajoitusten myötä liian moni yrittäjä on elänyt kuolinkouristuksissaan jo pidemmän aikaa. Suuri joukko on lyönyt lapun luukulle. Polttoaineen hinnan nousu ideologisesta vihreästä siirtymästä johtuen koskettaa meitä kaikkia, liikuimmepa sitten millä tahansa tavalla. Se näkyy suoraan kaikissa kuluttajahinnoissa. Pakkorokotusten myötä moni hoitoalan ihminen on menettänyt mahdollisuutensa työskennellä ammatissaan, johon on kouluttautunut. Erityisen ongelmallisen tästä tekee se, että meillä on Suomessa valtava työvoimapula hoitajista nyt ja myös tulevaisuudessa.

– Tapahtuma on saanut aikaan valtavan mediakohun eri somen alustoilla. Erilaiset salaliittoteoriat, puolesta ja vastaan, leijuvat ilmassa. Henkilökohtaisesti olen tästä kaikesta väittelystä ja eripurasta hämmentynyt, toteaa Salmi. – Koska meillä ei ole kristallipalloa, ei voida tietää tarkalleen, miten tapahtuma toteutuu käytännössä. Voimme toivoa, että tapahtumassa pidättäydytään lain suomissa puitteissa. Epävarmuudesta huolimatta, minusta on hienoa, että kansa viimein alkaa joukolla yhdistyä ja vaatia päättäjiltä reiluja toimia kansan parhaaksi, että kurjistaminen lopetetaan ja kansan ääntä kuullaan. On hyvä muistaa, että kansan tahdon ilmaiseminen ja mielipiteen ilmaisu on perustuslaillinen oikeus.

Vaikeneminen ei aina ole kultaa, vaan hiljaa olemalla kansan kyykyttäminen jatkuu. Muutokseen tarvitaan aina valtavasti rohkeutta, tahtoa ja sitkeyttä.