Sorosin tukema järjestö luo suunnitelman kriittisen rotuteorian vakiinnuttamiseksi liittovaltion hallituksessa

George Sorosin Open Society Foundationin rahoittama rikas vasemmistolainen järjestö on laatinut suunnitelman kriittisen rotuteorian juurruttamiseksi liittovaltion hallitukseen.

Race Forward -niminen järjestö on aloittanut ”pitkäaikaisen prosessin virastojen ja koko liittovaltion hallinnon muuttamiseksi” asettamalla kriittisen rotuteorian kannattajia erilaisiin keskeisiin institutionaalisiin tehtäviin.

Race Forward on työskennellyt yhdessä Government Alliance on Race and Equity -hankkeensa kanssa laatiakseen yksityiskohtaisen suunnitelman resurssioppaassa, jonka nimi on ”Organizing for Racial Equity Within the Federal Government” (Rodullisen tasa-arvon organisointi liittohallituksessa).

Race Forward esittää strategisen lähestymistavan kriittisen rotuteorian agendaan kohdistuvien sisäisten ja ulkoisten vastareaktioiden käsittelyyn. Hallintovirastojen sisäisiin vastareaktioihin puututtaessa oppaassa ehdotetaan, että palkallisen vapaa-ajan lisääminen, ansiotulot ja jopa ylennykset sidotaan työntekijöiden ideologiseen mukautumiseen.

Asiakirjassa todetaan: ”Joitakin tehokkaita tekniikoita ovat: uusien tasa-arvokeskeisten virastojen toimintaohjeiden laatiminen, rotuun liittyvien pätevyysvaatimusten sisällyttäminen työnkuvauksiin ja rotuun perustuvien tasa-arvokriteerien sisällyttäminen työsuunnitelman odotuksiin ja suoritusarviointeihin, jotka on sidottu ylennyksiin ja palkankorotuksiin tai ylimääräiseen palkalliseen vapaa-aikaan.” Tällä tavoin uralla menestyminen sidottaisiin ideologiseen mukautumiseen.

Asiakirjassa tehdään selväksi, että ”politiikka ja vallan dynamiikka ovat voimia, jotka on valjastettava liittovaltion rotuun perustuvaa tasa-arvoa koskevan aloitteen edistämiseksi”.

Asiakirjassa omaksutaan avoimesti kriittinen rotuteoria (Critical Race Theory) ja siteerataan kriittisen rotuteorian teoreetikkoa Nikole Hannah Jonesia.

”Varhainen suositus liittovaltion johtajuudelle” otsikoidussa alaluvussa ehdotetaan, että vasemmiston edustajat aloittaisivat ”poliittisten johtajien muodostaman verkoston kasvattamisen kongressissa poliittisen tuen varmistamiseksi eri hallintokausien aikana”. Asiakirjassa kehotetaan myös virastojen sisällä ”kasvattamaan kriittinen massa rodulliseen tasa-arvoon sitoutunutta henkilöstöä” ja osallistumaan ”järjestelmällisen rasismin purkamiseen”.

Mallissa pyritään erityisesti rakentamaan kestävä verkosto poliittisista toimijoista sekä kongressissa että eri byrokratioissa. Niiden valta ei vaarantuisi, jos heidän poliittiset vastustajansa siirtyisivät toimeenpanovallan käyttäjiksi.

Tästä lähestymistavasta annetaan esimerkki myöhemmin asiakirjassa. Siinä väitetään, että Valkoisen talon Faith-Based and Neighborhood Partnerships -toimisto, joka perustettiin lisäämään koordinointia hallituksen ja voittoa tavoittelemattomien järjestöjen välillä, ”on ainutlaatuisella tavalla suunniteltu vaikuttamaan koko liittovaltion rakenteeseen toimimalla keskuksena virastojen alatoimistoille”.

Asiakirjassa sanotaan myös, että ”Trumpin hallinto poisti keskustoimiston, mutta ei virastoissa tai keskuksissa sijaitsevien alatoimistojen verkostoa”. Tämä näyttää viittaavan siihen, että vasemmistolaiset poliittiset toimijat pystyivät pysymään asemissaan odottamassa seuraavaa hallintoa.

Asiakirjassa huomautetaan, että ”urahenkilöstö on erityisen tärkeää sitouttaa liittovaltion aloitteeseen varhaisessa vaiheessa. He ovat olennaisen tärkeitä pitkäaikaiselle muutosaloitteelle, joka ylittää useita hallintokausia.”

Entinen presidentti Donald Trump sanoi, että ”deep state”(syvä valtio), joka koostuu ideologisesti motivoituneista byrokraateista, jotka pysyvät vallassa yli hallintokausien, esti usein hänen agendaansa. Toisen hallinnon ollessa kyseessä presidentti Trump voi käyttää ”Schedule F” -nimistä toimeenpanomääräystä eri virastojen purkamiseen.

Asiakirjassa kannustetaan myös liittovaltion virastoja ja voittoa tavoittelemattomia virastoja omaksumaan ”sisä- ja ulkopuolisen strategian”. Se koostuu näiden kahden välisestä symbioottisesta suhteesta. Osana mallia hallituksen sisällä olevia tahoja kehotetaan tarjoamaan ”suoraa rahoitusta yhteisön kumppaneille”.

Tämä seikka tuodaan esiin uudelleen alaluvussa, jonka otsikko on ”Suoraa rahoitusta järjestöille, jotka rakentavat yhteisön valmiuksia rotuun perustuvaan oikeudenmukaisuuteen”. Myöhemmin asiakirjassa ehdotetaan, että ulkoisen vastareaktion varalta ”hallituksen viestintämateriaalit voidaan kirjoittaa ja muotoilla siten, että ne ovat helposti ulkopuolisten toimijoiden käytettävissä tai mukautettavissa”.

Sen sijaan, että järjestö puolustaisi ”rotuun perustuvaa oikeudenmukaisuutta” vain yhdessä virastossa tai yhdellä politiikan alalla – se toivoo, että sen ”rotuideologiaa levitettäisiin kaikkiin virastoihin ja toimintoihin”.

Race Forward on puolustanut kriittisen rotuteorian läsnäoloa Amerikan koulujärjestelmässä väittäen, että ”tämä hyökkäys kriittistä rotuteoriaa vastaan on osa laajaa, koordinoitua pyrkimystä estää monirotuinen demokratia”.

Race Forward on saanut taloudellista tukea George Sorosin Open Society Foundation -säätiöltä, joka pyrkii edistämään vasemmistolaisuutta ja globalismia kaikkialla maailmassa. Järjestöä rahoittavat myös Ford Foundation, WK Kellogg Foundation, NoVo Foundation, Hewlett Foundation, Bill and Melinda Gates Foundation ja Target Foundation. ProPublican raportoimien veroilmoitusten mukaan järjestön kokonaistulot olivat lähes 21 miljoonaa dollaria vuonna 2020.

Lähde: Breitbart