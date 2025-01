Sota- ja ilmailuteollisuuden konferenssi Suomessa

Puolustus- ja ilmailuteollisuuden yhdistys PIA ry järjestää puolustus-, ilmailu-, avaruus- ja turvallisuusalan konferenssin Suomessa. Nimellä SecD-Day tunnettu tapahtuma järjestetään 29.-30.1.2025 Helsingin Messukeskuksessa. Messut on järjestetty ensimmäisen kerran vuonna 2023.

Tilaisuudessa puhuu puolustusministeri Antti Häkkänen.

”SecD-Day 2025 edistää Suomen kokonaisvaltaista turvallisuutta tuottamalla tietoa puolustus-, turvallisuus-, avaruus- ja ilmailuteollisuuden ajankohtaisista aiheista, tuotteista ja palveluista. Kaksipäiväinen kuratoitu tapahtuma koostuu konferenssiohjelmasta ja näyttelystä”, kertoo PIA ry.

Yhdistyksen pääsihteeri Pia Karangon mukaan jo vuonna 2023 järjestetty ensimmäinen tapahtuma sai hyvän vastaanoton, ja SecD-Day:llä on mahdollisuus kasvaa merkittäväksi tapahtumaksi Pohjois-Euroopan alueella.

”SecD-Day lisää suoraa vuorovaikutusta puolustus-, turvallisuus-, avaruus- ja ilmailualan yritysten ja viranomaistahojen välillä”, kuvaa Karanko tapahtumaa.

Konferenssin teema on ”There is no security without industry” ja teeman tiimoilta järjestetään paneelikeskustelu.

Tapahtuman turvallisuus on tiukka. Lipun lunastaneet pääsevät konferenssiin esittämällä voimassa olevan henkilöllisyystodistuksen ja läpäistyään turvatarkastuksen. Osallistujien kantamukset läpivalaistaan, ja mikäli tapahtumasta poistuu, palatessa tehdään uusi turvatarkastus.

Erikseen kielletään tuomasta paikalle aseita, alkoholia tai lasipulloja. Ammattimaisen kuvauskaluston käytöstä on sovittava järjestäjän kanssa etukäteen.

Lähde PIA ry sekä Messukeskus