Sotarikoksia tutkiva ryhmä lähtee Ukrainaan

Kansainvälisen rikostuomioistuimen (ICC) tutkijat lähtivät torstaina Ukrainaan tutkimaan mahdollisia sotarikoksia, kertoi tuomioistuimen ylin syyttäjä haastattelussa.

ICC:n ylin syyttäjä Karim Khan kertoi Reutersin haastattelussa, että hänen virastonsa aikoo selvittää, onko olemassa todisteita konfliktin kaikkien osapuolten tekemistä sotarikoksista, rikoksista ihmisyyttä vastaan ja kansanmurhista – rikoksista, jotka kuuluvat tuomioistuimen toimivaltaan.

”Mikä tahansa osapuoli, joka kohdistaa hyökkäyksensä suoraan siviileihin tai siviilikohteisiin, syyllistyy rikokseen Rooman perussäännön ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden nojalla”, sanoi Khan kysyttäessä Ukrainan kaupunkeihin tehdyistä tykistöiskuista ja viittasi tuomioistuimen perustaneeseen perussääntöön.

Satoja venäläisiä sotilaita ja ukrainalaisia siviilejä on kuollut sen jälkeen, kun presidentti Vladimir Putin lähetti joukkonsa rajan yli 24. helmikuuta.

Venäjä kiistää kohdistavansa hyökkäyksiä siviileihin ja sanoo, että sen tavoitteena on ”riisua aseista” Ukraina ja pidättää johtajia, joita se kutsuu valheellisesti uusnatseiksi.

Kansainvälinen rikostuomioistuin (ICC), jolla on 123 jäsenvaltiota, asettaa syytteeseen pahimmista julmuuksista vastuussa olevia henkilöitä silloin, kun jokin maa ei pysty tai halua tehdä niin.

Venäjä ja Ukraina eivät ole ICC:n jäseniä, eikä Moskova tunnusta Haagissa vuonna 2002 perustettua tuomioistuinta.

Ukraina allekirjoitti vuonna 2014 julistuksen, jonka mukaan tuomioistuin on toimivaltainen käsittelemään sen alueella vuodesta 2014 lähtien tehtyjä väitettyjä vakavia rikoksia riippumatta rikoksentekijöiden kansallisuudesta.

Sotalaki koskee kaikkia konfliktin osapuolia

”Sotalakia sovelletaan edelleen, ja meillä on selkeä toimivalta. Tämä on muistutus kaikille ryhmittymille, kaikille konfliktin osapuolille, että niiden on toimittava sodan lakien mukaisesti,” Khan sanoi.

Khan huomautti, että jos sotarikoksia todetaan tapahtuneen Ukrainassa, niin hänen virastonsa seuraa todisteita komentoketjua pitkin korkeimpiin poliittisiin ja sotilaallisiin virkoihin asti.

”Kaikkien konflikteihin osallistuvien on ymmärrettävä, että heillä ei ole lupaa tehdä rikoksia”, hän sanoi.

Hän lisäsi, että torstaina lähetetty ensimmäinen syyttäjäryhmä koostui tutkijoista, lakimiehistä ja henkilöistä, joilla on erityistä kokemusta operatiivisesta suunnittelusta.

Syyttäjät ovat sanoneet tutkivansa myös mahdollisia rikoksia konfliktissa, jotka juontavat juurensa Venäjän Krimin niemimaan miehitykseen vuonna 2014 ja venäläismielisten separatistien toimintaan Donbassissa. Khanin virasto on aiemmin sanonut, että sillä on perustellut syyt uskoa, että Ukrainassa on tapahtunut rikoksia.

Syyttäjän alustaviin tutkimuksiin perustuvassa vuoden 2020 vuosikertomuksessa mainitaan epäillyt tapot ja kidutukset Krimillä sekä hyökkäykset siviilejä vastaan, kidutukset, murhat ja raiskaukset Itä-Ukrainassa.

Lähde: Reuters