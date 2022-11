Suomi Herää -tapahtuman puhujia julkaistu

”Itsenäisyyspäivänä 6.12.2022 isänmaalliset suomalaiset tulevat marssimaan poliittisen uudelleenitsenäistymisen ja kulttuurillisen uudelleenheräämisen puolesta. Suomalainen kulttuuri on taistellut läpi historian olemassaolonsa puolesta. Kulttuurimme kohtaa juuri nyt vahvemman vihollisen kuin koskaan aiemmin: juurettoman ja kansainvälisen materialismin aatteen, joka tekee kokonaisista kansakunnista tasapaksua kuluttajamassaa.”

Toinen Suomi Herää -tapahtuma järjestetään 6.12.2022. Tapahtuma oli tarkoitus järjestää ensimmäisen kerran jo vuonna 2020, mutta tuolloin kiellettiin covid-epidemian vuoksi yleisötapahtumat. Viime vuoden tapahtumassa puhujina olivat silloinen Suomen Sisun puheenjohtaja Henri Hautamäki, Sinimustan Liikkeen puheenjohtaja Tuukka Kuru, Suunta-kollektiivin johtaja Toni Jalonen ja Kansallismielisten liittouman puheenjohtaja Terhi Kiemunki.

Tämän vuoden puhujista on julkaistu kaksi

Suomi Herää-tapahtuman ensimmäinen puhuja on Pyry-Lii Soinio, 21-vuotias kansallismielinen toimija. Hän on aloittanut poliittisen toimintansa vuonna 2017 Perussuomalaisissa nuorissa. Soinio oli perustamassa Uudenmaan akselia ja on nuorisojärjestön nykyinen puheenjohtaja. Hän toimii myös Sinimustan Liikkeen Uudenmaan piirin puheenjohtajana. Näkemyksiltään Soinio edustaa ehdotonta kansallismielisyyttä, militarismia sekä jyrkkää venäläisvastaisuutta.

Tapahtuman toinen puhuja on Tapio Rantanen, 35-vuotias tradenomi Raumalta. Tällä hetkellä hän toimii Sinimustan Liikkeen hallituksen jäsenenä ja Satakunnan piirin puheenjohtajana. Rantanen ollut aktiivisesti mukana kansallismielisessä toiminnassa vuodesta 2017 ja viimeisenä meriittinä hän oli puhujana Turun Kukkavirrassa 2022 ja toimii toisena juontajana Sinimustassa podcastissa. Omalla naamalla esiintyminen toimii Rantasen mukaan rohkaisevana esimerkkinä muille aktivoitua toimimaan kansamme eteen.

Suomi Herää -kulkue on isänmaallisten kansalaisten vastaisku globaalille rappiolle

”Emme ole maailmankansalaisia tai harmaita ”ihmiskunnan” edustajia – olemme suomalaisia. Suomalaisuus ei ole sopimus eikä passimerkintä. Sen sijaan suomalaisuus on vuosituhansien saatossa ainutlaatuisessa ympäristössä jalostunut veren, kielen, luonnonmaiseman ja kulttuurin liitto.

Ilman suomalaista perintöämme kansamme suhde olemassaolon perustaviin kysymyksiin olisi pinnallinen, kyyninen ja hyväksikäyttöön perustuva. Suuryhtiöt, media, yliopistot ja muut kansamme mieltä muokkaavat instituutiot kasvattavatkin nykysuomalaisista laskelmoivia hyväksikäyttäjiä, joille omaisuuden häikäilemätön haaliminen ja narsististen viettien tyydyttäminen ovat ainoat ”menestyksen” merkkipaalut elämässä. Suomi Herää tahtoo tälle lopun.

Globalisaation vuoksi Suomi on nyt historiansa risteyskohdassa. Tahdommeko, että tulevat sukupolvet ovat ulkomaalaisten suuryhtiöiden palkkaorjia, joiden elämän perustavin arvo on voitonmaksimointi? Vai tahdommeko irtaantua ylikansallisesta materialismista ja herättää isiemme perinnön jälleen henkiin? Suomi Herää -yhteisön valinta on luonnollisesti jälkimmäinen. Tahdomme, että Suomi on suomalaisten maa, jossa jokainen kansalainen muodostaa jo nuorena elävän siteen esi-isiinsä, kansanviisauteen ja suomalaiseen luontoon.

Symboliksemme olemme valinneet kalevalaisen Runonlaulajan kädet -merkin. Suomalaisuuden kulta-aikoina runonlaulajat välittivät heimoviisautta suomalaisille näiden säätyyn ja varallisuuteen katsomatta valaen kaikkiin elävää kansallishenkeä. Symbolivalintamme ei kuitenkaan merkitse sitä, että tahtoisimme palata menneisyyteen. Suomalaisuus ei näet kuulu tiettyyn ajanjaksoon vaan se on ajatonta. Tahdommekin luoda uuden tulevaisuuden, jossa kansallishenki ei ole museotavaraa vaan jokaisen kansallinen luonnollinen tapa elää ja toimia.”

www.suomiheraa.com sivulta voi käydä tulostamassa jaettavaa materiaalia jos haluaa olla edistämässä tapahtuman markkinointia.

Tiedotuskanavat: Twitter, Telegram, Instagram.

Yhteydenotto: info@suomiheraa.com