Syyrialainen hyökkäsi naisen kimppuun tämän omassa kodissa – uhkasi tappaa ja leikata sydämen irti

Syyrialainen turvapaikanhakija hyökkäsi saksalaisen naisen kimppuun tämän kotona Sankt Augustinissa ja kertoi, että hänen on pakko tappaa nainen ja leikata hänen sydämensä irti. Mies lähetettiin psykiatriselle klinikalle, josta hänet myöhemmin vapautettiin ja johon hän joutui uudelleen uusien välikohtausten jälkeen.

42-vuotias syyrialainen turvapaikanhakija pidätettiin väliaikaisesti psykiatrisessa yksikössä Saksassa sen jälkeen, kun hänen väitettiin hyökänneen naisen kimppuun tämän omassa kodissa ja sanoneen, että hänen on pakko tappaa nainen, koska tämä oli antanut hänelle syövän.

Häiriintynyt tapaus sattui Sankt Augustinissa, kaupungissa Rhein-Siegin piirissä Nordrhein-Westfalenissa.

Hyökkäys tapahtui eräänä aamuna, kun nainen oli kylpyhuoneessaan. Hän kuuli ovikellon soivan, ja oletti sen olevan hänen miehensä, joka oli unohtanut jotain töihin lähdettyään. Nainen avasi oven. Sen sijaan mustiin pukeutunut mies tunkeutui sisään, heitti naisen maahan ja alkoi lyödä häntä kepillä.

Uhri sai päävammoja ja alkoi vuotaa verta, mutta koiran hetkellinen väliintulo antoi naiselle mahdollisuuden paeta tilanteesta. Nainen juoksi ulos huutaen apua ja hälytti naapurit, jotka soittivat nopeasti poliisille.

Naisen huudot kuullessaan naapurit puuttuivat asiaan ja onnistuivat taltuttamaan hyökkääjän, kunnes poliisi saapui paikalle. Uhrin mukaan epäilty antoi kylmääviä lausuntoja, joissa hän väitti, että ”hänen oli tapettava nainen ja poistettava hänen sydämensä, koska tämä oli aiheuttanut hänelle syövän”.

Uhri ja hyökkääjä eivät tiettävästi tunteneet toisiaan.

Viranomaiset tunnistivat miehen syyrialaiseksi pakolaiseksi, joka oli hakenut turvapaikkaa Saksasta. Epäiltyään mielisairautta poliisi siirsi hänet Bonnin LVR-psykiatrian klinikalle arvioitavaksi ja hoidettavaksi.

Kolmen viikon psykiatrisessa hoidossa olon jälkeen epäilty päästettiin vapaaksi, mutta vain kaksi viikkoa myöhemmin hänen käyttäytymisensä muuttui huolestuttavaksi, minkä vuoksi hänet otettiin uudelleen hoitoon. Hänen uuden oleskelunsa kesto on edelleen epävarma, sillä poliisi on pysynyt asiasta pitkälti vaiti.

Kuten WDR uutisoi, nainen ilmaisi syvän huolensa siitä, että mies tietää, missä hän asuu, ja on uhannut tappaa hänet.

Tohtori Michael Schormann, Bonnin LVR-klinikan ylilääkäri, selitti hyökkääjän psykiatrisen yksikön pakkohoitoon liittyviä oikeudellisia rajoituksia.

”Pakkohoitoa koskevat vaatimukset ovat hyvin korkeat. Kolmen viikon hoidon jälkeen, jos välitön riski näyttää pienentyneen ja potilas kieltäytyy jatkohoidosta, meillä on lakisääteinen velvollisuus kotiuttaa hänet”, hän selitti.

Samaan aikaan syyttäjänvirasto on aloittanut hyökkäyksen tutkinnan. Epäiltyä tutkitaan ”vaarallisesta ruumiinvammantuottamuksesta”, ja viranomaiset harkitsevat myös, voidaanko häntä syyttää henkirikoksen yrityksestä.

CDU:n sisäministeri Herbert Reul katsoi, että epäillyn kaltaisten henkilöiden ei pitäisi antaa liikkua vapaana. Hän korosti tarvetta parempaan koordinointiin viranomaisten välillä ja ehdotti tiukempaa politiikkaa: ”Tarvitsemme selkeitä päätöksiä siitä, mitä tällaisille henkilöille tapahtuu – pysyvätkö he pitkäaikaishoidossa, vaativatko he jatkuvaa poliisivalvontaa vai pitäisikö heidän karkottamistaan harkita”, hän totesi.

Naiselle koettelemus on jättänyt pysyvän trauman. Vaikka hän myöntää, että pakolaisten tukeminen on tärkeää, hän vaatii, että on löydettävä ratkaisuja yleisen turvallisuuden varmistamiseksi. ”En halua enää elää pelossa”, hän sanoi.

Lähde: Remix News

